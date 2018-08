Nueva propuesta para Villas no sería “borrón” a problemas legales: Lemus

Para el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, que las Villas Panamericanas puedan ser utilizadas para ser sede nacional del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), es una solución a la problemática que durante años ha permanecido en torno al inmueble, sin que esto represente un "borrón y cuenta nueva" para los juicios y amparos presentados a lo largo de sus cerca de ocho años de haber sido construidas.

"No estamos proponiendo un borrón y cuenta nueva, si hay alguien que cometió un ilícito en la Villa Panamericana deberá pagarlo", expresó Lemus en su primer día para retomar labores como munícipe, luego de concluir el proceso electoral pasado.



Según explicó el alcalde, el proyecto planteado no representa un problema para los juicios y amparos interpuestos pues la mayoría busca apelar para que no se utilice el inmueble con fines de vivienda y las Villas únicamente concentrarían las oficinas. "Si consolidamos que el Conacyt pueda venir a la Villa Panamericana, esos amparos ya no tendrían sentido y ahora lo que hay que hacer es unir fuerzas, tanto del gobierno municipales, estatal y federal", agregó Lemus.



Según señaló, no es necesario cambiar los planes parciales existentes para ese terreno, sin embargo, se requerirá la donación de otras cuatro hectáreas que hasta ahora no han sido otorgadas y que en su mayoría serán áreas verdes pues no puede construirse nada más en ese sitio.



El munícipe confirmó que el próximo jueves se reunirá con Alfonso Romo, coordinador general del Proyecto Nación 2018-2024 de Morena, para presentarle los planos e instrumentos técnicos del plan propuesto, luego de hablarlo platicado con el gobernador electo Enrique Alfaro Ramírez, quien de acuerdo con Lemus, le brindó todo el apoyo necesario, pues de concretarse, sería el gobierno Estatal quien determine los flujos financieros como los cobros de renta.





Dijo también que aprovechará el viaje para reunirse con la sub Secretaría de Comunicaciones y Transportes para abordar el tema de por recursos para el proyecto del espacio público y vialidades en torno a los Arcos de Zapopan y la estación Basílica de la Línea 3 del Tren Ligero, el cual se estimó en 65 millones de pesos.

LS