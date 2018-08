Proponen a AMLO mudar Conacyt a las Villas

Al señalar que el complejo cuenta con espacio suficiente y una ubicación estratégica, el alcalde reelecto de Zapopan, Pablo Lemus, propuso a Andrés Manuel López Obrador mudar el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) a la Villa Panamericana, deshabitada desde 2012.

En una carta dirigida al mandatario electo, Lemus explicó que Zapopan cuenta con todas las capacidades para albergar la dependencia federal, sin que ello implique una importante inversión de recursos. “Se calcula, de acuerdo con su proyecto, que cada dependencia (que será trasladada de la Ciudad de México a otras Entidades del país) requeriría como mínimo 45 mil metros cuadrados disponibles para que sus empleados laboren en condiciones óptimas. La Villa Panamericana cuenta con 160 mil metros cuadrados construidos. Sólo el Edificio 3 ofrece 56 mil metros cuadrados… cifra más que suficiente”, menciona en el documento.

El resto de los edificios, refiere, podrá ser arrendado a empresas e instituciones del ramo de la tecnología y la innovación “para generar una verdadera ciudad del conocimiento y la innovación”.

Lemus recordó que ya albergan a la Comisión Nacional Forestal (Conafor) cerca de la zona y que, en caso de que se traslade a Durango, ese edificio podría ser la sede de la Subsecretaría de Ganadería para generar un polo de dependencias federales.

La propuesta se originó en el Campus Party de 2017, cuando el Ayuntamiento lanzó un reto a los jóvenes asistentes para que propusieran qué destino darle a la Villa Panamericana. Zapopan Innovation Park y Villa Tecnológica Zapopan fueron los proyectos ganadores, los cuales contemplan un espacio para que emprendedores y empresas extranjeras desarrollen sus proyectos y fomenten la innovación.

Mediante un video difundido anoche en redes sociales, Pablo Lemus señaló que el jueves de la siguiente semana acudirá a las oficinas de López Obrador para presentar formalmente el proyecto. Añadió que la posible mudanza sería una gran oportunidad para cuidar los mantos freáticos y el entorno de La Primavera. “Le daríamos una vocación completamente distinta no sólo al municipio de Zapopan sino a toda la Zona Metropolitana de Guadalajara, que sería la capital de la innovación, la ciencia y la tecnología”. Se pretende aprovechar que el Área Metropolitana de Guadalajara ya es conocida como el Silicon Valley de México, pues alberga a empresas como IBM, Oracle, Hewlett Packard, Intel, Flex, Jabil y Cisco.

Recordó que ya planteó a Enrique Cabrero Mendoza, actual titular del Conacyt, llevar este organismo a las Villas. Aseguró que mostró interés y señaló que el rector general de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue, fue testigo de esta charla.

Lemus explicó que Zapopan cuenta con todas las capacidades para albergar la dependencia federal, sin que ello implique una importante inversión de recursos. NOTIMEX/Archivo

Juicios y uso de suelo empantanan las Villas

A siete años de la celebración de la justa deportiva en Guadalajara, la Villa Panamericana aún tiene un futuro incierto. Problemas legales y planes parciales desactualizados hacen imposible vender o habitar el complejo habitacional que no recibe mantenimiento desde hace tres años.

A cuatro meses de que concluya la administración estatal, el problema de las Villas será heredado al siguiente Gobierno, que tampoco tiene un plan confirmado.

El equipo del gobernador electo Enrique Alfaro señaló que de momento no se pronunciarán sobre ese tema, al indicar que están enfocados en la etapa de transición en lo general. Explicó que cuando avance más el proceso se podrán abordar temas en lo particular.

Mientras que el Ayuntamiento de Zapopan tampoco dio una postura sobre el tema, al señalar que el presidente municipal electo, Pablo Lemus, daría un anuncio importante sobre las Villas.

También se buscó al Instituto Jalisciense de la Vivienda (Ijalvi) durante tres días, pero no contestaron el teléfono de sus oficinas.

Uno de los pendientes que mantienen en el limbo a las Villas es la averiguación previa 37/2015 por el presunto desvío de recursos, peculado y otros delitos relacionados con su construcción, misma que derivó en un aseguramiento del complejo por 48 horas en agosto de 2017 por parte de la Fiscalía General del Estado. La diligencia fue calificada de ilegal por el representante del constructor del complejo.

Aunado a ello, hay otros cuatro juicios de nulidad pendientes por resolver en el Tribunal de lo Administrativo (TAE): dos de residentes de la zona (entre ellos los de Rancho Contento), el de Conciencia Cívica y uno más de Creaciones del Bajío (antes Corey, empresa que construyó las Villas), todos contra el Ayuntamiento de Zapopan y autoridades estatales. Dos juicios de amparo se suman contra los planes parciales de desarrollo urbano de la zona, así como un juicio civil.

En los últimos años se han lanzado diversas propuestas para rescatar el complejo sin que prosperara ninguna. En 2014, el gobernador Aristóteles Sandoval anunció que era “seguro” que el espacio sería utilizado, pero sin especificar para qué fin. En 2015, el Instituto Jalisciense del Adulto Mayor informó que una empresa española se postuló para hacerse cargo de las Villas y realizar la Ciudad del Adulto. Pero la iniciativa fue rechazada por los vecinos.

Por otra parte, en 2017, el presidente municipal de Zapopan Pablo Lemus planteó la posibilidad de convertir el espacio en un centro de innovación y desarrollo tecnológico.

La inversión de la Villa Panamericana ascendió a los mil 200 millones de pesos, de los cuales 690 fueron aportados Gobierno del Estado a través del Instituto de Promoción de la Vivienda (hoy Ijalvi), 340 millones de pesos por el Instituto de Pensiones del Estado (Ipejal) y 355 millones por la constructora Corey, ahora Creaciones del Bajío.

Además, de 2012 a 2014 se destinaron poco más de 34.5 millones de pesos para su mantenimiento, pero el fideicomiso responsable fue anulado a finales de 2014 por el Instituto Jalisciense de la Vivienda (Ijalvi) a través de un juicio mercantil.

Aseguramiento se extiende por un año

A un año de que la Fiscalía General del Estado y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizaron diligencias en el sitio, la Villa Panamericana continúa asegurada por la autoridad estatal, pese a que en su momento se informó que sólo permanecería bajo resguardo 48 horas.

Rodolfo Monarque, abogado del constructor Francisco Cornejo Reynoso, señaló que la autoridad no llevó a cabo un aseguramiento, sino que realizó “un despojo y tomó posesión ilegal”. Recalcó que no contaban con autorización de un juez para ingresar.

“(La autoridad) hace una inspección-aseguramiento totalmente inconstitucional, porque la Constitución dice que cualquier ingreso a una propiedad privada debe ser autorizada por un juez. Esto fue un cateo disfrazado donde el Ministerio Público ingresa ilegalmente y lo disfraza diciendo que únicamente sería durante el tiempo que duró la diligencia, que sería 48 horas. Pero entraron ilegalmente porque no tenían una orden de cateo, invaden ahí y despojan. Incorporan al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para que hagan sus peritajes, pero nunca salen, ahí se quedaron en posesión (de las Villas) y no levantaron el aseguramiento. El acto ilegítimo se perpetuó en el tiempo”.

Según una fe de hechos, a la que tuvo acceso este medio de comunicación, realizada el 17 de mayo de 2018 por la notaria pública Cecilia Odette Ortega Hijar, permanecen los sellos de aseguramiento en los dos accesos al complejo. Además, el lugar permanece con presencia de elementos de la Policía de Zapopan y de la Policía del Estado las 24 horas del día.

“Ese aseguramiento sigue vigente y cada día se deteriora más, con total responsabilidad de la Fiscalía”, señaló el abogado.

Rodolfo Monarque acentuó que su cliente no ha sido citado a declarar desde el 20 de abril de este año, cuando se presentó en la Fiscalía de Jalisco, pero no fue atendido por el agente del Ministerio Público porque la mandó a llamar el fiscal general.

“Nunca se dio esa diligencia. Eso ha tenido un impacto muy grave en los derechos fundamentales de defensa de mi cliente, porque todavía no se puede defender de manera total como nos habilita la ley. Hemos hecho uso de amparos y de otras herramientas jurídicas, pero si no fuera por eso estaríamos en completa indefensión. No nos han dejado defendernos como es debido”.

Acusó a la Fiscalía de violar el debido proceso. Por ello pedirán a la Fiscalía Anticorrupción que atraiga el asunto, pues se encuentra en sus facultades y para “sacar las manos del Ejecutivo” de la investigación. Añadió que tienen en curso cuatro amparos y ya se les concedió una suspensión para que el Ministerio Público no pueda ejercer acción penal.

Autoridades se pasan la bolita

La mayoría de las autoridades implicadas en la Villa Panamericana se niega a comentar sobre el asunto. Y las que sí lo hacen, envían escuetas respuestas a las solicitudes de entrevista para conocer el estatus jurídico y los planes para el complejo.

Si bien en otras ocasiones el Gobierno del Estado se ha pronunciado sobre el tema, pese a no ser parte de los juicios, esta vez la Secretaría General de Gobierno derivó el asunto al Instituto Jalisciense de la Vivienda (Ijalvi) y al Instituto de Pensiones del Estado (Ipejal).

Pero se buscó al Ijalvi durante tres días para solicitar entrevista y no respondió.

Por su parte, el Ipejal, quien es dueño de 200 departamentos, al ser cuestionado sobre el estatus jurídico de las Villas señaló que el fideicomiso se anuló en 2014 mediante un juicio mercantil que aún no se ha resuelto, pues las empresas involucradas y Banamex como fiduciaria presentaron un recurso de apelación que se tramita bajo el expediente 32/2018 de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. También señaló que siguen pendientes cuatro juicios en el TAE.

El Ayuntamiento de Zapopan, señalado en los cuatro juicios en el TAE, tampoco dio postura alguna argumentando que el presidente municipal reelecto Pablo Lemus se pronunciaría sobre el tema.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado al ser cuestionada sobre por qué seguían aseguradas las Villas, solamente se limitó a confirmar el aseguramiento sin explicar los motivos.

Ya pasaron siete años de la celebración de la justa deportiva y todavía no se resuelve el destino que tendrá la Villa Panamericana.

GUÍA

Las propuestas y posibles usos

Aristóteles Sandoval

En mayo de 2014, el gobernador anunció que se estudiaban diversas propuestas de instituciones educativas y de Gobierno, como la Universidad de Guadalajara (UdeG) y el Instituto Jalisciense del Adulto Mayor, para que fueran sedes de la Villa Panamericana.

En este sentido, señaló que “lo importante es evitar que las instalaciones se sigan deteriorando”, para lo cual se valoraban las propuestas como un centro de desarrollo en salud o de investigación.

Aristóteles Sandoval detalló que, en virtud de que el Gobierno “no está en posibilidades” de pagar los 350 millones de pesos que solicita la empresa desarrolladora del proyecto, “se está revisando un modelo” de participación que pueda vincular al Gobierno y la iniciativa privada “para recuperar estos recursos”.

En 2013, el gobernador descartó que el complejo sería para vivienda.

Pablo Lemus

Aún en campaña en 2015, Pablo Lemus propuso crear un centro de innovación y tecnología en la Villa Panamericana. Con ello pretendía apoyar a los emprendedores hacia las tecnologías de la información, pero rechazó propuestas como hacer centros médicos que generarían desechos hospitalarios en detrimento de los mantos freáticos y del Bosque La Primavera.

Su propuesta se financiaría con recursos de los tres órdenes de Gobierno para la construcción y la eliminación del impacto ambiental.

También fue tajante en aclarar que derribar el desarrollo no era una opción.

Hoy, el alcalde reelecto propone que las Villas alberguen el Conacyt.

Instituto Jalisciense del Adulto Mayor

En febrero de 2015, el Instituto Jalisciense del Adulto Mayor informó que una empresa española se propuso para hacerse cargo de las Villas y realizar la Ciudad del Adulto.

Aseguró que se solicitó a la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas que la empresa Expansión Social México pagara al fideicomiso casi 970 millones de pesos para que se coloquen las viviendas para uso exclusivo de adultos mayores, además de una zona para que sea habitada por jóvenes del extranjero que vengan a estudiar.

El proyecto implicaba que la torre más alta fuera para los estudiantes con estancias temporales y el más pequeño para los adultos que requieran asistencia motriz; el más amplio para residencias de vivienda compartida y se habilitaría el cuarto edificio como centro de servicios integrales para los adultos mayores.

Parlamento de Colonias

Con tal de que se cumpla con las características de densidad en El Bajío indicadas en los estudios ambientales, Alejandro Cárdenas, presidente del Parlamento de Colonias, pidió en 2015 el derrumbe parcial de las Villas.

“Esto para que baje la densidad, tanto de infraestructura como de habitantes. Pero en cualquier caso debería partir de la investigación de cuestiones hidrológicas y ambientales”.

Contextualiza que si se habitara con la densidad para la que fue construida (426 habitantes por hectárea), El Bajío estaría condenado a soportar entre 300 mil o 400 mil habitantes. Afirma que esto implicaría un impacto muy grande a los acuíferos, a los animales y plantas de La Primavera.

Pese a conflictos judiciales, gastan 1.4 millones de pesos en estudios en 2017

El Instituto Jalisciense de la Vivienda (Ijalvi, antes Iprovipe) pagó 580 mil pesos por una estimación del valor comercial y un estudio para el uso de la Villa Panamericana en el 2017, pese a que el complejo se encontraba empantanado en juicios y con al menos dos denuncias penales.

Siete meses antes de que la Fiscalía asegurara el inmueble, el organismo público descentralizado contrató en enero a la empresa Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza para la realización de un análisis de campo, un estudio de mercado sobre los usos inmobiliarios predominantes en el desarrollo, un estudio para determinar el uso posible del inmueble y una estimación de su valor comercial.

Por si fuera poco, en el contrato se calculó el pago de honorarios por la “asesoría con relación al estudio de mayor y mejor uso, así como a la estimación del valor comercial”, adicionales a la contraprestación de medio millón. Por lo que el costo total ascendió a un millón 450 mil pesos. Se buscó entrevista para aclarar el desembolso, pero no hubo respuesta por autoridad.

La elaboración del estudio, según el documento, tuvo una duración de entre ocho y 10 semanas. Además, los resultados de la estimación del valor comercial sólo tuvieron vigencia por seis meses.

Sin embargo, se desconocen los resultados del estudio, pues una de las cláusulas del contrato establece que el reporte final sólo puede circular de forma interna en el Ijalvi y que sólo se podrá otorgar acceso a terceros con consentimiento previo otorgado por la empresa. Este último sujeto a criterio de los realizadores.

Efectivamente, cuando se buscó el reporte en la página de Transparencia del Ijalvi no se localizó; de hecho, en el apartado de “Estudios financiados con recursos públicos” sólo se encontró la leyenda: “Hasta febrero de 2018 no se cuenta en el Instituto ningún estudio bajo esta modalidad”.

Complejo

El complejo panamericano tiene una extensión de 160 mil metros cuadrados de construcción, que suman a 930 departamentos y mil 968 espacios de estacionamiento.

El estudio realizado en 2017 contempla un análisis de campo y una estimación de su valor comercial. Hoy, el complejo sigue asegurado por la Fiscalía. EL INFORMADOR/A. Camacho

“El pleito legal va para largo”

Salvador Cosío Gaona, presidente de Conciencia Cívica, y Alejandro Cárdenas, del Parlamento de Colonias, aseguran que el pleito legal sobre la Villa Panamericana todavía va para largo, pues aún están pendientes de resolver varios juicios, apelaciones y al menos dos denuncias penales.

Cosío Gaona explicó que todos los litigios ante el Tribunal de lo Administrativo (TAE) continúan activos y en curso. Aclaró que ninguno ha sido declarado improcedente.

Acentuó que en la vía penal, la denuncia que ellos interpusieron en la Fiscalía se acumuló a la del Gobierno del Estado y explicó que tuvieron que interponer un amparo para evitar que se archivara.

“Metimos otra petición pidiendo que se integrara, pero no hemos tenido respuesta, estamos en vías de hacer de nueva cuenta un requerimiento a otro amparo y que la Fiscalía ya la integre y la turne a un juzgado penal. La que está en la PGR pasó lo mismo. Lo que pedimos es que se consigne y eso no ha pasado en ninguna de las dos. Lo que estamos pidiendo en los juicios de amparo, en razón al incumplimiento, es que haya una sanción a la PGR y a la Fiscalía y un ultimátum para ordenarles que consignen las averiguaciones a un juzgado”.

Por su parte, Alejandro Cárdenas remarcó que las autoridades no pueden hacer nada con las Villas Panamericanas hasta que se resuelvan todos los conflictos legales.

“No podemos olvidar ni dejar de lado el marco jurídico. Nosotros demandamos a través de las autoridades jurisdiccionales que esa edificación contraviene los planes parciales y eso hay que dejarlo claro. También señalamos que hay desvíos de recursos de los fondos de Pensiones y del Iprovipe. Tienen que resolver primero esas situaciones y, si hay responsabilidades, que se las apliquen a quienes cometieron delitos. Si las Villas fueron autorizadas de forma ilegal, que se actúe conforme lo establecen los reglamentos urbanos de la materia”.

CLAVES

Desembolsan millones en edificios inútiles

• Desde la creación del fideicomiso para la Villa Panamericana tras los Juegos Panamericanos se gastaron 34.5 millones de pesos del erario para su mantenimiento. La cantidad representó 1.4 millones de pesos mensuales, desde diciembre de 2012 (cuando nació el fideicomiso) a noviembre de 2014.

• Se pagaron más de dos millones de pesos de energía eléctrica. Y casi una séptima parte: 5.7 millones, se destinó a la contratación de servicios legales y jurídicos, una exceso porque precisamente los conflictos legales mantienen en desuso el desarrollo.

• El abogado de los vecinos de Rancho Contento, Carlos Aldana Ortiz, indicó en 2015 que los demandados hacen todo lo posible por retrasar los juicios porque entorpecen el acceso a documentos o pruebas para el juicio. Por eso no descartaron un panorama en el que los juicios declaren nulas las licencias de habitabilidad de la Villa y se decrete una demolición.

Gasto por administración y mantenimiento de Villa Panamericana 2012 1’207,108 2013 20’171,394 2014 13’183,876 Total 34’562,378

Fuente: Instituto Jalisciense de la Vivienda.