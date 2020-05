Nueva Ley de Educación de Jalisco garantiza la inclusión

Para armonizar con la legislación federal y establecer la educación como un derecho humano, este jueves se abrogó la Ley de Educación del Estado de Jalisco y se aprobó la expedición de la Ley de Educación del Estado Libre y Soberano de Jalisco.

Esto implica que cualquier tipo de discriminación debe desaparecer en las instituciones educativas públicas y privadas en la entidad, explicó la diputada Mara Robles Villaseñor.

"Esto significa que todos los valores de no discriminación por razón de género, raza, sexo, preferencia sexoafectiva, religión, salud, de todo, deben desaparecer, y eso no estaba explícito de manera tan inclusiva".

A su vez se aprobaron tres leyes secundarias: la Ley General de Educación, la Ley de las Maestras y los Maestros y la Ley de Mejora Continua de la Educación.

Entre las principales aportaciones en general está la obligatoriedad de los consejos de participación escolar, con lo que los padres de familia van a poder conocer a detalle el avance y desarrollo de sus hijos.

Se incluye el sistema de mejora continua, que integrará un órgano técnico consultivo con autoridades y miembros ciudadanos y académicos; además, no habrá evaluación punitiva para los docentes.

No se prohíben celulares

La diputada explicó que se retomó una iniciativa de noviembre de 2018 donde se proponía prohibir el uso de los celulares en las escuelas.

Sin embargo, dada la experiencia de la pandemia por el COVID-19 se encontraron con que actualmente no se puede aplicar pues estos dispositivos, junto con las tabletas y las computadoras, son necesarios.

"Lo que nosotros tenemos que hacer es abrirles el horizonte y mostrarles que existen contenidos de alta calidad que no son narcocorridos, que no son pornografía infantil, tenemos que protegerlos de la pederastia y que no sean víctimas de trata infantil".

Eso se logrará, según dijo, al darles uso educativo y pedagógico a las herramientas tecnológicas.

"Eso es más divertido. (...) Entonces, prohibición, no; uso pedagógico, sí; acompañamiento de docentes, sí".

