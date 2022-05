Nidos de lluvia: Solicitan evaluación técnica a tanques previo al temporal

Para que el programa estatal de captación de agua de lluvia sea efectivo y se mantenga a largo plazo, requiere una evaluación científica y que se presente un informe técnico de su primer temporal de aplicación, explicó el investigador Arturo Gleason Espíndola; comentó que es necesario darle seguimiento y mantenimiento a los equipos.

"con que le caiga basura o una cucaracha se pudre el agua y si no se vacía el tanque de primeras lluvias es una insalubridad tremenda"

El académico del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD) detalló que de cara al próximo temporal los tanques de almacenamiento deben limpiarse y cambiar filtros, lo que implica un costo de 500 a mil pesos, que no está claro si lo pagará el gobierno estatal o los particulares

“En ocasiones, en el tanque de primeras lluvias con que le caiga basura o una cucaracha se pudre el agua y si no se vacía el tanque de primeras lluvias es una insalubridad tremenda. Como investigador ya he experimentado eso, y me pregunto en cuántos de los 600 que instalaron habrá pasado eso o si no pasó en ninguno. Captar el agua de lluvia es una ciencia, por eso hay gente experta en esto”, argumentó.

Gleason Espíndola calificó como positivo que el programa “nidos de lluvia” se amplie con la instalación de tres mil 900 sistemas más, pero insistió en que debe haber acompañamiento y supervisión para su adecuado funcionamiento.

El presidente de la Asociación Mexicana de Sistemas de Captación de Agua de Lluvia informó que no ha tenido respuesta a la petición de integrarse a la supervisión del programa para colaborar con la evaluación, subrayó que su intención es hacer una revisión técnica y científica para que sea efectivo y se mantenga a largo plazo.

El gobierno estatal informó que los sistemas colocados el año pasado en colonias de la zona norte de Zapopan tuvieron en su primer temporal captación al 83% de su capacidad y que el 99% de los equipos funcionaron adecuadamente.

Para la segunda etapa se colocarán en viviendas de colonias como El Carmen de Guadalajara, El Tapatío de Tlaquepaque, y la colonia Jalisco sección IV en Tonalá. En Zapopan en viviendas de las colonias La Floresta Sección II, Mesa Colorada Poniente y Oriente, Mesa de los Ocotes y Villas de Guadalupe.

JM