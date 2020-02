Nariz Roja lleva medicamento a niños con cáncer

La organización Nariz Roja A.C. entregó esta mañana la segunda parte de medicamento para niños enfermos con cáncer en el Hospital Civil.

Alejandro Barbosa, director de Nariz Roja, explicó que se entregaron 94 dosis de citarabina con un costo de alrededor de 146 mil pesos que se compraron en el extranjero.

“Con esto cerramos el paquete de medio millón de pesos que se logró recaudar para este fin, ya se entregó el medicamento pasado y esta fue la última entrega. Vamos a iniciar otra colecta para volver a comprar más medicamento”, sostuvo.

De acuerdo con Alejandro Barbosa, dependiendo de la estatura y la edad del niño es la aplicación de las dosis que le administrarán.

Lamentó que las malas decisiones de la autoridad hayan provocado el desabasto de medicina y que ahora se tengan que comprar más caras.

“La medicina en el hospital no ha llegado, llegó a Zoquipan, pero al Civil no ha llegado el transporte y no ha llegado la medicina”, dijo.

Agregó que no se trata de buscar culpables sino seguir sumando para que los enfermos de cáncer tengan el medicamento lo más pronto posible.

“Es más bien buscar soluciones, se pueden hacer muchas conjeturas y juicios, pero desafortunadamente no vamos a llegar a nada y nosotros nos decidimos en buscar el cómo sí, que llegue la medicina en lo que se resuelve el asunto”, concluyó.

Se espera que el próximo lunes arribe el transporte de medicina por parte del gobierno federal.

GC