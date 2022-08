Este es quizá uno de los sueños de miles de jóvenes que Katya pudo cumplir gracias a la fundación de Blue Origin, que le permitió ser la elegida entre miles de postulantes para hacerlo. Ella lo había soñado desde los siete años, y consiguió hacerlo el pasado 4 de junio.

La misión de Katya, según lo dado a conocer por Blue Origin, fue brindar representación a mujeres y minorías en la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, expandiendo además las posibilidades de acceder al espacio.

Así, la joven ingeniera formó parte del quinto grupo de pasajeros del cohete construido por Blue Origin de Jeff Bezos. El lanzamiento del NS-21 se dio en las instalaciones de Blue Origin en el oeste de Texas a las 8:25 horas. El vehículo logró superar los 100 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Previo a ello Katya ya había trabajado en la NASA, contribuyó en las pruebas de un total de cinco misiones.

Para lograrlo, Katya estudió una Ingeniería en Eléctrica Universidad de California en Los Ángeles, y actualmente cursa la Maestría en Eléctrica e Informática Universidad Johns Hopkins. Gracias a su interés en el mundo STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), también ha colaborado como coanfitriona de la serie de Youtube Netflix IRL y Electric Kat en el programa de CBS Mission Unstoppable.

Hace un par de semanas en una entrevista ofrecida en la Ciudad de México Katya confesó que cuando obtuvo una beca para estudiar en un nivel superior sus maestros no confiaban en su potencial, e incluso llegó a ser discriminada "por estudiar una carrera para hombres".

“Mis maestros de la universidad me decían que esas carreras no eran para las mujeres, me decían que estaba desperdiciando el lugar de un hombre que sí se lo merecía”, dijo la joven durante el evento organizado por el Gobierno de la Ciudad de México.

Sin embargo, esto no frenó a la joven ingeniera, quien asegura, para conseguir lo que se quiere es necesario, en primer lugar, confiar en sí mismos. "Siempre recuerden que las palabras más importantes son las que se dicen a sí mismas”, aseguró la joven.

Echazarreta también ha asegurado que no quiere ser conocida solo por sus logros, sino que además quiere que su ejemplo ayude a cambiar la vida de las personas, enviando el mensaje de que querer es poder si uno se lo propone.

“Quiero dedicarme a ayudar a cada una de ustedes a ser lo que quieren ser, podamos hacer lo que queramos ser; si quieren llegar al espacio, lo pueden hacer”, dijo la joven, quien se ha convertido también en una ponente.

Muchos niños de México quieren seguir el ejemplo de Katya.

Impulsará a jóvenes en México

Tras su visita a Talent Land, el evento de tecnología e innovación más importante del país, Echazarreta indicó que buscará crear iniciativas en conjunto con autoridades gubernamentales, como por ejemplo, el Gobierno Federal y el de Jalisco, para impulsar iniciativas que fomenten la educación técnica y científica, y que se garantice que aquellos jóvenes quienes quieren acceder a ella, puedan hacerlo.

“Una de las razones por las que estoy aquí trabajando tanto en México es porque quiero involucrarme en varias iniciativas como el Gobierno, para mí no es suficiente que inspiremos a las personas, claro que sí es increíble eso, pero si no estamos ayudando a crear esas oportunidades para los mexicanos, entonces de qué sirve, así que he estado trabajando con el Congreso de Jalisco para crear algunas iniciativas”, comentó.



¿Dónde puedo estudiar Ingeniería en Eléctrica?

El Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI) de la Universidad de Guadalajara oferta una carrera similar, denominada Ingeniería en Mecánica Eléctrica. La ingeniería fue creada en 2022 y cuenta con tres líneas de generación: Protección y Automatización de sistemas Eléctricos, Aplicación de la Computación en la Ingeniería Eléctrica y Análisis de Sistemas Eléctricos. La Unitec por su parte ofrece la Ingeniería en Sistemas, al igual que lo hace la Universidad Autónoma de Guadalajara. El ITESO, por su parte, ofrece la opción de Ingeniería en Sistemas Computacionales.