Mueren siete personas tras balaceras en dos bares de Jalisco

La Fiscalía del Estado confirmó que fueron siete las personas que fallecieron luego de dos balaceras sucedidas durante la madrugada de este domingo en un bar en Lagos de Moreno y otro ubicado en Tonalá.

El fiscal general, Gerardo Octavio Solís, indicó que en el primero de los casos murieron cuatro personas luego de que varios hombres dispararan al interior de un bar de nombre "Capital Drinks", ubicado sobre la calle Abraham Vega Aranda, casi al cruce de Agustín Padilla, en la zona Centro de Lagos de Moreno.

"Lo que tenemos es que arriban tres individuos al lugar, entran, salen, inspeccionan un bar contiguo y posteriormente inician las detonaciones. Se han encontrado 12 cascos (casquillos) nueve milímetros hasta el momento y tenemos en el lugar lamentablemente cuatro personas fallecidas, todos masculinos", expresó Solís Gómez.

Añadió que también resultaron lesionados un hombre y una mujer, quienes fueron trasladados a un puesto de socorros.

Solís Gómez indicó que las víctimas fueron reconocidas de manera preliminar gracias a las identificaciones que traían consigo, pero aún están en el proceso de establecer contacto con los familiares para hacerles la entrega de los cuerpos.

En el caso del bar "Cervecería Jauja", ubicado en la colonia La Jauja de Tonalá, el fiscal explicó que los hechos sucedieron a partir de una riña iniciada al interior del bar, ubicado sobre la calle Del Roble, entre Mandarina y Naranjo.

"Con la información que se cuenta es que parte de los sujetos que participaron en la riña salen al exterior y momentos después inician los disparos del exterior hacia el interior. De este lugar fallecieron lamentablemente tres masculinos y hay 12 personas lesionadas", dijo.

De los heridos, ocho son hombres, de los cuales dos eran menores de edad, y cuatro eran mujeres, dos de ellas menores de edad, añadió el fiscal.

De acuerdo con información de la Policía de Tonalá, los responsables huyeron a bordo de una Jeep Patriot en color café con placas del estado de Colima. En el sitio quedaron varios casquillos de varios calibres, entre ellos del calibre 7.62 utilizado para las armas denominadas "cuerno de chivo".

"Estamos también en el trabajo de identificación de las personas fallecidas y obteniendo datos con las personas lesionadas que están en condiciones de emitir una declaración", expresó Solís Gómez.

Dijo que a partir de que los ataques ocurrieron dentro de establecimientos con giros comerciales, se puede presumir que éstos están relacionados con el crimen organizado, pero hasta el momento no hay personas detenidas; aseguró que ya se realizan las investigaciones para dar con el paradero de los causantes en ambos casos.

Por último, el fiscal refirió que hasta el momento se tiene conocimiento de que todas las víctimas eran clientes, y que entre los heridos hay lesionados de distintos niveles de gravedad, pero no especificó la información al respecto.

"Todo indica que (los ataques) son independientes, no sólo por la ubicación geográfica, sino por las características; ahora, la causa de estos incidentes no se ha determinado por la sencilla razón de que sucedieron hace apenas algunas horas, todavía hay gente de Fiscalía y de Forenses trabajando el los puntos, de tal forma que no será hasta que avancen las investigaciones que se pueda determinar la razón de estas agresiones", expresó por su parte el coordinador Estratégico de Seguridad, Macedonio Tamez Guajardo.

El coordinador estratégico lamentó que en el caso de la cervecería de Tonalá hubiera menores de edad, e hizo un llamado a las autoridades municipales para realizar las inspecciones necesarias mediante las cuales se evite que menores acudan a establecimientos con venta de alcohol, sin embargo, será necesario determinar bajo qué giro estaba inscrito dicho comercio.

JM