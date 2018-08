Muere la mamá de Tadeo, víctima de bloqueos del 21 de mayo

Una semana después de llegar procedente de Estados Unidos, se reporta la muerte de la señora Elizabeth de la Rosa, mamá de Tadeo, quienes resultaron con graves quemaduras tras los hechos violentos y bloqueos del 21 de mayo pasado en Guadalajara y Zapopan.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud Jalisco, la muerte de la mujer ocurrió 18:45 horas como consecuencia de las lesiones que sufrió en su superficie corporal, mismas que comprometieron severamente su estado de salud.

Lamento informar el fallecimiento de la Sra. Elizabeth de la Rosa, madre del pequeño Tadeo. Enviamos nuestras condolencias a sus seres queridos. Les acompañamos en todo momento. Descanse en paz. — Alfonso Petersen (@AlfonsoPetersen) 21 de agosto de 2018

El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, se pronunció al respecto de la muerte de la señora De la Rosa a través de su cuenta de Twitter y ofreció "apoyo pleno" a la familia y la garantía de que se dará con los responsables.

Acompañamos a la familia de Elizabeth y Tadeo en este proceso tan doloroso. Su familia seguirá teniendo nuestro apoyo pleno y la garantía de que daremos con los responsables y se hará justicia. Tragedias como ésta nos sacuden a todxs. Jalisco está con ustedes. — Aristóteles Sandoval (@AristotelesSD) 21 de agosto de 2018

Desde el 8 de junio, De la Rosa fue sometida a nueve cirugías en Estados Unidos para injertarle piel y eliminar tejido dañado. También fue atendida por especialistas en oftalmología, nefrología, cardiología y enfermedades infecciosas.

De acuerdo con el parte médico de salida, enviado por el Hospital de la Universidad de Texas, “UTMB” (The University of Texas Medical Branch at Galveston, en inglés), al desistir de los tratamientos y medicamentos ofrecidos por sus especialistas, Elizabeth corría el riesgo de fallecer debido a la sepsis ocasionada por las quemaduras que tenía en el 90% del cuerpo, sin embargo, la mujer y su madre insistieron en su regreso.

Elizabeth es la tercera víctima colateral que fallece por los hechos violentos ocurridos el pasado 21 de mayo en la metrópoli, en torno al atentado en contra del ex secretario del trabajo, Luis Carlos Nájera.

El primer fallecimiento fue el de un trabajador que salía de su turno en una empresa de electrónica en el municipio de Zapopan, cuando lo alcanzó una bala en medio de un tiroteo para atrapar a los probables responsables.

La segunda víctima fue Tadeo, el bebé de ocho meses, hijo de la señora Elizabeth de la Rosa, luego de que el fuego que delincuentes ocasionaron al camión en el que ambos viajaban, les dejara quemaduras graves en el 90% del cuerpo, sin embargo Tadeo no resistió más y falleció un día después del atentado.