Guadalajara fue fundada en 1542 por una mujer: Beatriz Hernández. Y durante los más de 482 años de la ciudad, nunca ha tenido una presidenta municipal electa. Por eso Verónica Delgadillo aspira a ser la primera.

Con experiencia legislativa de más de 10 años, además de ser comunicóloga de profesión, Delgadillo busca la alcaldía para continuar con la sucesión de gobiernos de Movimiento Ciudadano en la capital de Jalisco.

Su principal propuesta es poner en marcha una gerencia nocturna para la mejora de los servicios públicos; es decir, trasladar algunas labores a cargo del Ayuntamiento a dicho turno para solucionar problemas y estar más cerca de los tapatíos.

“Son los servicios de limpieza ampliados de manera nocturna, tenemos que mandar mucha limpieza a la noche… eso ayudará muchísimo. ¿Por qué? Porque la gente llega también de trabajar y si ya sabe que tal día en la noche pasará el camión, es mejor que haya zonas estratégicas que tengan limpieza nocturna como el Centro Histórico. En la mañana todo estará limpio”.

Otras áreas que podrían tener servicios nocturnos son los parques y jardines, así como el cuidado del espacio público o un escuadrón que atienda los reportes de exceso de ruido, “en las zonas donde el ruido es un problema, no vamos a dejar que la Policía atienda este tema, sino el escuadrón”.

Los servicios administrativos deberán permanecer en sus horarios habituales de atención durante el día.

Para la candidata emecista, la seguridad en el municipio es una prioridad, por eso ya presentó 10 de los ejes que componen su propuesta: incorpora la vigilancia con drones, aumenta los policías de proximidad, amplía la iluminación de las calles y refuerza la División Especializada en la Atención a la Violencia contra las Mujeres.

Su plan también pretende mejorar el sistema de videovigilancia, además de adquirir más de 290 patrullas de forma gradual, fortaleciendo la capacitación y la especialización para los agentes.

Acentuó que habrá 120 policías de barrio y chats vecinales a través de aplicaciones digitales en cada una de las 441 colonias de Guadalajara para brindar a los ciudadanos la posibilidad de tener comunicación directa con los mandos.

Contempla también una red con 12 Centros de Cuidados Comunitarios, donde la población podrá acceder a los servicios municipales de forma cercana y eficaz, así como presentar denuncias.

Verónica Delgadillo nació en 1982 y cuenta con experiencia como legisladora local y federal. De 2012 a 2015 fue diputada en el Congreso de Jalisco por la Primera Minoría del Distrito 11. Posteriormente, fungió como legisladora federal del 2015 a 2018, gestionando recursos para proyectos educativos, deportivos y médicos.

Además, fue elegida como representante de Jalisco para el Senado de la República, al ganar las elecciones de 2018 junto a su compañero de fórmula, Clemente Castañeda.

¿Qué opina de?

En entrevista, Vero Delgadillo calificó a políticos en el ámbito nacional y local:

López Obrador:

Pasado.

Claudia Sheinbaum:

Doblemente pasado.

Xochitl Gálvez:

Senadora.

Jorge Álvarez Máynez:

Fosfo Fosfo.

Gobernador de Jalisco:

Gobierno.

Ricardo Villanueva:

Rector.

Claudia Delgadillo:

Política tradicional.

Laura Haro:

PRIAN.

Pablo Lemus:

Gobernador.

Diana González:

PRIAN.

“Chema” Martínez:

Pensión dorada.

Aficionada a la cocina, a los viajes… y comprometida con los tapatíos

Con una trayectoria que data de hace 12 años en la política y en el servicio público, principalmente ocupando cargos legislativos, Verónica Delgadillo ahora apuesta por gobernar a Guadalajara por parte de Movimiento Ciudadano (MC).

Pero más allá de la política, se considera una experta en escuchar a las personas para aprender más de ellas. Sin embargo, hay dos talentos en los que destaca: la cocina, ya que la considera un lenguaje de amor para sus personas más cercanas. “Me gusta cocinar. Para mí es un gesto de amor propio. La vida de las personas que estamos en la política de repente es muy compleja. Y comes en todos lados y muy poquito en casa”.

Entre los platillos que le gusta preparar, está el Pad Thai. Para ella, una noche agradable es reunirse con amigos y parientes a quienes les pueda preparar este u otro tipo de comida.

Pero también están los viajes: cuenta cómo fue su primer viaje a Europa cuando tenía apenas 21 años y era una estudiante universitaria, una travesía en la que conoció París y pudo identificar algunas de las referencias de la ciudad plasmadas en la obra de Julio Cortázar, razón por la cual disfrutó más esa ciudad. Otro de los sitios que visitó fue Inglaterra, en específico, la ciudad de Liverpool, una de sus favoritas por ser la ciudad de origen de The Beatles y una de sus canciones favoritas: “Here Comes the Sun”, la cual le recuerda a su padre.

- ¿En qué te consideras una experta, fuera de la política?

- Mi especialidad: escuchar, en trabajar y en aprender. Soy muy buena para escuchar y aprender. Disfruto de las buenas conversaciones y siempre aprendo en esos espacios. Y me gusta no ser la más inteligente en la mesa, me gusta acercarme a la gente que sabe más que yo. Y me encanta y soy buena para aprender. Y soy buena para hacer que las cosas sucedan, para unir talentos, para hacer equipo. Y para poner una meta y unir a la gente para que esas cosas sucedan.

- ¿Cocinas bien?

- Me gusta cocinar. Para mí es un gesto de amor propio. La vida de las personas que estamos en la política de repente es muy compleja. Soy buena en Pad Thai… una forma en la que yo consiento a la gente que amo es cocinándoles. Para mí una noche de amigas y amigos, les digo que vengan a mi casa, su casa, que tiene la estufa en el centro. Y no tengo mesa de comedor, solo la barra. Entonces para mí es como el punto de encuentro. Es una muestra de amor muy grande porque estoy dando mi tiempo, mi atención, mi cariño, a través de un platillo y la verdad disfruto mucho y eso.

Para viajar soy rebuena. Yo le di la vuelta al mundo cuando tenía 24 años. Esa historia no la sabe todo el mundo completa. A los 21 años yo estaba en el TEC. Esto sí es un secreto. Trabajé under cover en Red Bull. Como Student Brand Manager, me encargaba de hacer políticas o estrategias divertidas.

Trabajé seis meses y todo lo ahorrado me permitió comprar mi primer vuelo a Europa. Y literal, con ese primer vuelo me fui. Mi mamá me dio de sus ahorros 600 dólares y yo llevaba mis 300 euros. Me fui primero a París. Yo sentía que me iba a alcanzar para todo. Me fui a París a visitar los lugares que yo quería conocer por Julio Cortázar. Soy amante de Julio Cortázar. El primer escritor del que me enamoré fue él. Luego compré un vuelo, me fui a Londres y llegué allá con una conocida taiwanesa que fue mi compañera cuando estudié inglés en Canadá. No hablaba inglés cuando la conocí, pero nos sonreíamos y el lenguaje de la sonrisa es maravilloso. Entonces me adoptó en su cuartito en Londres y me quedé todo el verano trabajando. Ahorré todo lo que pude y me fui a conocer seis países de Europa. Y regresé con una mochila de recuerdos, una mochila de ropa, llena de ropa y seis países visitados.

Dije: “Esto es lo mío, viajar es lo mío”. Entonces a los 23 años me volví a ir a Europa y ahora ya más tiempo. Y más de un año ahorré trabajando de mesera, de recepcionista y con todo lo ahorrado le di la vuelta al mundo durante 210 días. Una mochila, unos tenis, un pantalón de mezclilla que llegó todo roto, cinco libros que iba cambiando en los hostales y un puñado de sueños. Me cambió la vida ese viaje.

Congruencia y amor por la familia

Admiradora de su padre, quien fuera deportista y reconocido arquero de Jalisco, practicó este deporte junto con él desde que era muy pequeña, arropada también por su madre, quien era emprendedora y maestra de varias disciplinas, recordando que ella apoyaba a los vecinos de diversas colonias en el Oriente de Guadalajara.

Sus mejores recuerdos son en familia, al haber sido la menor de cuatro hijos.

Admira también a su hermano mayor, a quien considera su mejor amigo. Tras su experiencia como legisladora estatal y federal, Vero busca dejar su huella y un legado para las futuras generaciones.

- ¿De qué te arrepientes a tu edad?

- De haber dejado de tirar con arco por mi papá. De no haber pasado tanto tiempo con mi papá tirando con arco.

- ¿El mayor logro o satisfacción?

- Ser congruente. Eso me da mucha paz todos los días en mi vida. Y si es tema político, pues ser senadora de la República y vicepresidenta del Senado.

- ¿El mayor fracaso?

- Tengo la filosofía de siempre darle la vuelta y ver cuando me equivoco o algo no sucede, como me esperaba… verlo como un área de oportunidad. Creo que todos han sido aprendizajes.

- ¿Qué te hubiera gustado estudiar?

- En algún momento pensé en Relaciones Internacionales, pero ya estoy contenta con lo que estudié. Me gustaría más de hobby, cuando ya me retire de todo esto, ser fotógrafa… y me gustaría viajar y recoger retratos de rostros y sonrisas.

- ¿Tuviste muchos novios?

- No. El otro día me decían: “Conocimos a un novio tuyo en una escuela y no sé qué”. Los novios (que he tenido) son contados y son muy poquitos.

- ¿Y esos poquitos te cortaban o los cortabas?

- Tengo el récord de haber cortado a todos.

- ¿Se te viene uno a la mente?

- Pues el último, por ejemplo. Reservados los nombres… son seres humanos muy lindos, la verdad he tenido la fortuna de que los novios que he tenido son personas muy buenas.

- ¿Si pudieras regresar el tiempo, qué cambiarías?

- No cambiaría nada. He pasado muchas pruebas en mi vida, algunas con resultados difíciles, con resultados tal vez que no me han gustado tanto, pero creo que somos nuestras historias de vida y agradezco las lecciones que me ha dado la vida que me permiten ser esta mujer.

- ¿Cómo te ves en 10 años?

- Muy plena, haciendo lo que me gusta, sirviendo a Guadalajara, a mi Estado. Sirviendo a mi tierra, ayudando a construir un mejor país, una mejor ciudad, un mejor Estado.

- ¿Quién es tu mejor amigo o amiga?

- Mi mejor amigo es mi hermano mayor, me gusta mucho platicar con él. Tengo varias buenas amigas, por ejemplo mi cuñada; tengo una gran amiga desde la edad secundaria, desde la prepa, tenemos muchos años juntas. Y tengo otra amiga que tengo como seis años conociéndola y son mi lugar seguro.

- ¿Algún enemigo o alguien que te caiga mal?

- No. Sé que no le caigo bien a todo mundo y es normal. Y cuando no les caigo bien, la verdad, así como decía hace ratito, ni te topo, ¿verdad?

- ¿Tu mayor inspiración o a quién le siguen los pasos?

- Mis papás, mis papás, hablé ya parte de mi papá, mi papá era un alma muy libre. Un hombre que siempre estaba sonriendo, que siempre estaba bromeando y él marcó mucho mi vida en muchos sentidos. Mi casa siempre estaba llena de visitas y de extranjeros. Como mi papá era comerciante de San Juan de Dios, a todo mundo invitaba a mi casa. Entonces desde que yo estaba muy chiquita había alemanes, canadienses, norteamericanos en mi casa, porque mi papá se los llevaba de San Juan de Dios a mi casa. Entonces para mí, mi papá me abrió el mundo sin darse cuenta, porque siempre había, incluso había quienes se quedaban un mes o dos meses a vivir en mi casa como amigos. Entonces también mi papá ayudaba mucho en el tema del deporte, mi papá tiene una estrella en el Salón de la Fama de la Unidad Revolución porque fue deportista destacado, trajo medallas de centroamericanos, panamericanos, mantuvo con sus recursos la arquería en Jalisco muchos años.

Y mi mamá, una mujer como buena tapatía luchona, mi mamá es una mujer que me ha enseñado mucho porque ella se casó muy chiquita, entonces mi primer recuerdo de mi mamá haciendo cosas valiosas fue cuando yo tenía como cuatro años, sentada en el piso, en los pies de mi mamá en la secundaria nocturna y viendo a mi mamá estudiar su secundaria nocturna y luego verla vender galletas, yogur, pasteles para ofrecernos algo mejor a nosotros.

- ¿Dejarías la política por la familia?

- Pues la familia es lo más importante, la familia es lo que uno es. Soy una persona muy espiritual, creo que el más importante de la vida es el camino interior, creo en Dios, me encomiendo a él todos los días y para mí, este camino interior es el que me presenta las pruebas más bravas y yo siento que cuando acomodo ese camino interior, también puedo acomodar mi entorno. Amo mucho mi entorno, amo mucho la política, mucha gente está decepcionada de la política porque hay malos representantes y desde el día 1 que yo llegué a la política, hace 12 años, he puesto toda mi capacidad al servicio de la política para hacerla una herramienta de transformación social. Sueño en que en algún momento en mi vida, ya cuando esté viejita, poder voltear y saber que fui un factor que ayudó a construir una Guadalajara con mejores oportunidades. Eso sí depende de mí y me mueve mucho la política y cada cosa que hago pienso en lo que puede trascender más allá de mi vida y también sé que las que hago tal vez no van a tomar forma ahorita, sino en muchos años, pero me emociona pensar que mis actos pueden ser semillas que van a florecer.

Chiva, pero prefiere el Estadio Jalisco

La aspirante a la Presidencia Municipal de Guadalajara demuestra tener opiniones concretas sobre lo que le gusta y lo que no, aunque lo principal y que le trae recuerdos de familia es su afición al futbol.

Vero Delgadillo es aficionada a las Chivas y reconoce que le gusta más el Estadio Jalisco, recordando que su padre, Guadalupe, también fue futbolista y que en alguna ocasión, anotó un gol de portería a portería en la cancha del inmueble de la Calzada Independencia.

Entre sus destinos favoritos, le encanta la playa.

- ¿Eres team frío o team calor?

- Calor.

- ¿Montaña o playa?

- Todo. Playa, playa, para desconectarme.

- ¿Café o té?

- Té.

- ¿Tacos o torta ahogada?

- Tacos.

- ¿Tequila o mezcal?

- Mezcal.

- ¿Instagram o TikTok?

- Instagram.

- ¿Estadio Akron o Estadio Jalisco?

- Es que son dos cosas diferentes: para ver a las Chivas uno va al Akron, pero mi papá, entre sus dones, también fue futbolista, no profesional, pero él siempre presumía, metió un gol de portería a portería en el Estadio Jalisco, entonces, por el amor a mi papá, al Estadio Jalisco.

- ¿Chivas o Atlas?

- Chivas.

- ¿Futbol o Fórmula 1?

- Futbol.

¿Cómo está Vero Delgadillo en el lenguaje de las redes?

Las redes sociales han penetrado más en las personas. Por ello, Vero Delgadillo también mostró sus “conocimientos” en algunas palabras claves o términos utilizados por la “chaviza”. Van las preguntas y respuestas:

- ¿Qué significa ni te topo?

- Que no lo pela.

- ¿FYI?

- For your information.

- ¿Qué significa Aesthetic?

- Pues está de moda.

- ¿Ghostear?

- Que lo abandonó, lo olvidó.

- ¿GPI?

- Como de ubicación.

- ¿It’s giving?

- No sé.

- ¿Fomo?

- No sé.

- ¿POV?

- No tengo idea. Mis chicos sí hablan ese idioma.

CT