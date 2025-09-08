La presidenta de Guadalajara, Verónica Delgadillo, presentará hoy su Primer Informe de Gobierno y destaca que los avances más significativos han sido en materia de limpieza y seguridad pública.

Al asumir el cargo en octubre pasado, la recolección de basura operaba con una eficiencia del 60%. Actualmente alcanza el 95%, gracias a la estrategia “Guadalajara Limpia”, que incluyó la no renovación del contrato con la empresa Caabsa Eagle y la municipalización del servicio. En diciembre pasado, el Ayuntamiento asumió el control total, adquirió 160 camiones, creó un Organismo Público Descentralizado para administrar al personal y garantizó la cobertura de las 441 colonias mediante 195 rutas, que recolectan diariamente mil 800 toneladas de desechos. “Al retomar el servicio logramos un 95% de efectividad. Hoy, Guadalajara está más limpia y con un mejor servicio”.

A la par, se formaron los “Escuadrones de la Limpieza”, responsables de atender de manera inmediata las necesidades en colonias y espacios públicos. Además, se lanzó el Pacto Guadalajara Limpia, que promueve la corresponsabilidad ciudadana para mantener en buen estado las calles y plazas. La Gerencia Nocturna también ha reforzado las labores de limpieza en distintos puntos de la ciudad.

En seguridad, la alcaldesa resaltó una estrategia con cuatro ejes: Policía de proximidad, con reuniones vecinales y chats de comunicación directa. Servicios públicos de calidad, con mayor inversión en alumbrado, parques y espacios comunes. Programas sociales con enfoque en cuidados, incluida la primera red de cuidados del país. Corresponsabilidad ciudadana, para trabajar de la mano con la población.

De acuerdo con la presidenta, esta estrategia ya muestra resultados: la percepción positiva de seguridad aumentó 10% y se redujeron 28% los delitos patrimoniales en el primer año de Gobierno. También se desmantelaron 22 bandas delictivas.

El reforzamiento de la Policía incluyó la incorporación de 264 nuevos elementos y la licitación de más patrullas.

“Guadalajara es más limpia y más segura. Estos resultados son el punto de partida para seguir construyendo la ciudad que nos merecemos”.

Consolidar la visión de ciudad, reto para el segundo año en Guadalajara

La presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, tiene clara sus metas de cara a su segundo año de gobierno al frente de la capital jalisciense y es consolidar la visión de “La Ciudad que te Cuida”.

Por ello, la alcaldesa deja en claro que hay un trabajo en conjunto con el Gobierno del Estado, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, con lo cual se busca seguir reduciendo la incidencia delictiva en el municipio y mejorar la percepción de seguridad.

Otro de los pendientes es seguir impulsando la corresponsabilidad como una herramienta que pone al centro a las personas, con el fin de que la ciudadanía participe más en lo que sucede diariamente en la capital jalisciense.

“Que se involucren más con lo que sucede en la ciudad, que cada quien seamos corresponsables y asumamos la responsabilidad de lo que nos toca en Guadalajara, porque ningún esfuerzo va a ser suficiente si no trabajamos en equipo”.

A la par, se espera que el siguiente año siga avanzando la política de vivienda en el municipio como parte del plan que ya se presentó este año y que contempla la creación de 482 nuevas unidades de vivienda económica.

“Que se garanticen servicios, que estén también interrelacionadas con el espacio público, que estén engarzadas con el transporte público masivo y que estén en estricto apego a la ley y los reglamentos de la ciudad”, dijo.

Parte del plan incluye ofrecer estímulos a desarrolladores inmobiliarios, para impulsar la construcción de vivienda económica y de interés medio en la ciudad, por ejemplo, el 100 por ciento de descuento en el impuesto a derechos municipales en el porcentaje de vivienda económica que incluyan en sus proyectos; reducción de acciones de mitigación; agilizar trámites en impuestos y derechos del SIAPA; entre otros estímulos.

El objetivo es impulsar vivienda que tenga un costo de entre 600 mil y un millón de pesos y que no pueda ser vendida una vez que haya sido adquirida por la población.

El objetivo a corto plazo del gobierno de Guadalajara es construir entre dos mil 500 y dos mil 600 viviendas anuales, con la meta de alcanzar 16 mil viviendas asequibles para 2027, lo que representaría la creación de 57 mil espacios habitables.

Analizarán nueva agencia de residuos

La presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, deja en claro que el municipio deberá estar listo en dado caso de que puedan formar parte de la nueva Agencia Metropolitana de Gestión de Residuos, aunque priorizan su remunicipalización del servicio y la implementación del nuevo modelo para la capital jalisciense.

La alcaldesa señaló que la gestión de residuos compete a todos quienes habitan el Área Metropolitana de Guadalajara.

“Nosotros entendemos que la gestión integral de residuos no tiene fronteras administrativas, son uno de los tantos temas que competen a todos los que habitamos esta área metropolitana. Por nuestra parte, estaremos listos”.

Verónica Delgadillo aseguró que tomarán la decisión sobre si se incorporan o no a la Agencia Metropolitana de Residuos. Por el momento, el municipio no ha tomado la decisión en el cabildo sobre si se adhieren a la Agencia o formar parte en alguna de las etapas.

La alcaldesa recordó que desde que asumió el mando, alistó una estrategia en torno a la gestión de residuos que permitió que el municipio asumiera nuevamente el servicio de recolección de basura tras años de haberse concesionado a la empresa Caabsa Eagle y colocar la eficiencia en el 95% pese a las problemáticas que enfrentaron al inicio de la administración municipal.

Preguntas y respuestas rápidas

¿Lo mejor del primer año?

- La oportunidad de estar al frente de la ciudad más bonita de México y poner los cimientos para construir la ciudad que te cuida.

¿Lo peor del primer año?

- La indiferencia de algunos.

¿Su sueño o meta más ambiciosa antes de que termine la administración?

- Que Guadalajara se consolide como esta ciudad que te cuida y que logremos que la corresponsabilidad invite a que todos los tapatíos y tapatías cuiden de Guadalajara.

¿Un actor clave y positivo para el Ayuntamiento y el municipio?

- La gente que se involucra, que sale a los martes comunitarios, a los sábados de corresponsabilidad, los que participan y abrazan Guadalajara.

¿Un mal o un estorbo para Ayuntamiento o el municipio?

- Los que se quedan en la indiferencia.

¿Su opinión de la coordinación metropolitana con los demás alcaldes?

- Trabajamos en equipo, atendemos los temas que no tienen fronteras administrativas y tengo una extraordinaria coordinación con mi vecino favorito que es Juan José Frangie.

¿Su opinión del trabajo o apoyo del Congreso de Jalisco para su municipio? ¿Qué falta?

- Hay una coordinación, hay trabajo, juegan un papel importantísimo no solo en la vida de Guadalajara, sino del Estado y sabemos que lo que ellos hacen también está pensado en el bienestar.

Su opinión del trabajo o apoyo del gobernador para su municipio:

- Mucha coordinación, mucho apoyo, mucha cercanía, mucho respaldo, creo que hay una ventaja de que él fue alcalde de esta ciudad y eso nos permite hablar el mismo idioma, conoce las necesidades y los retos de la ciudad y eso permite que estemos trabajando en equipo.

Su opinión del trabajo o apoyo de la Presidenta Claudia Sheinbaum:

- Nos gustaría que se mirara más a Guadalajara desde la presidencia de la República, al ser una ciudad capital tan importante para nuestro país valdría la pena que se desarrollaran más proyectos impulsados por la Federación e impulsados por la Presidenta.

Apuesta a mejorar el alumbrado municipal

Durante el primer año de gobierno de Verónica Delgadillo al frente del Gobierno de Guadalajara está el haber lanzado la estrategia integral de iluminación de Guadalajara, que la hizo acreedora a un reconocimiento internacional de la red de Ciudades Luz de la Comunidad Internacional de Iluminación Urbana (LUCI).

La estrategia busca que haya más luminarias públicas con tecnología led, las cuales son ahorradoras de energía y amigables con el medio ambiente, mientras que las antiguas y que estuvieran dañadas, serán restauradas. Para ello, se avaló una inversión de 86 millones de pesos para este año en luminarias con sentido peatonal en parques, avenidas y unidades habitacionales.

De acuerdo con la alcaldesa, son 104 mil luminarias en todo el municipio y se renovaron para dejar de contar con tecnología antigua.

“Una calle bien iluminada impacta en términos de seguridad, impacta en la calidad de vida de las personas, además, si lo conjugas con lo que estamos apostando en término de servicios públicos municipales, sabemos que las tapatías y tapatíos pueden vivir mejor en Guadalajara”.

El plan también contempla el fortalecimiento de las luminarias de las 25 avenidas más importantes de Guadalajara y que sean lugares seguros.

A la par, la estrategia de alumbrado municipal incluye la intervención de más de 80 parques con mil 500 puntos reflectores, así como las unidades habitacionales. El municipio tiene un total de 43 unidades de este tipo, pero se plantea la intervención de 13 de ellas para mejorar su iluminación con el fin de mejorar sus dinámicas internas.

“Eran tierra de nadie porque además de temas administrativos, es responsabilidad de quienes viven en las unidades mantener la iluminación, pero también el municipio brinda este servicio. Esperamos que cuando termine el año, hayamos intervenido 13 unidades habitacionales para mejorar su iluminación”.

Por otro lado, el municipio implementará una estrategia para recuperar alrededor de 3 mil luminarias perdidas ya sea por accidente o por vandalismo.

CT