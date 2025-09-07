Con el objetivo de consolidar a Jalisco como potencia turística, esta tarde fue presentado el Programa de Desarrollo Turístico de Jalisco 2030. El plan parte de cuatro foros de consulta que se llevaron a cabo en todas las regiones de Jalisco y donde participaron más de 500 miembros del sector como hoteleros, restauranteros, guías, presidentes de asociaciones y cámaras, entre otros.

“Es un plan bastante amplio, tiene que ver con desarrollo, tiene que ver con promoción, tiene que ver con planeación, tiene que ver con consolidar a Jalisco como un destino competitivo, pero también con usar al turismo como este gran vehículo de prosperidad equitativa donde todos puedan crecer al mismo ritmo y de la misma forma”, comentó la secretaria de turismo, Michelle Fridman Hirsch.

La funcionaria explicó que el plan detalla las fortalezas y debilidades del sector turístico: “Es lo que estamos trabajando, identificar donde estamos parados, con nuestros pros y con nuestras contras y cómo hacerle frente, pero lo más importante cómo hacerle frente en equipo”.

Michelle Fridmanexplicó que el plan detalla las fortalezas y debilidades del sector turísticoEL INFORMADOR / J. ACOSTA

Por su parte, el coordinador del gabinete, Alberto Esquer, dijo que el sector turístico para Jalisco es uno de los principales rubros de atracción económica.

"Jalisco cuenta con Puerto Vallarta, con Costalegre, con dos de los aeropuertos internacionales de mayor inversión del país, 12 Pueblos Mágicos, Jalisco es la cuna de lo mexicano, vamos a ser sede del mundial y para que la FIFA haya puesto los ojos en Jalisco es porque algo se está haciendo bien”, afirmó Esquer.

El coordinador del gabinete, Alberto Esquer, dijo que el sector turístico para Jalisco es uno de los principales rubros de atracción económica. EL INFORMADOR / J. ACOSTA

La presentación del Programa de Desarrollo Turístico de Jalisco 2030 se realizó en Palacio de Gobierno y acudieron representantes del sector turístico como hoteleros, restauranteros, prestadores de servicios, entre otros.

