Movimiento Ciudadano Jalisco refuerza su estructura rumbo al próximo proceso electoral

Movimiento Ciudadano Jalisco anunció la participación de 852 delegados provenientes de todo el Estado en su V Convención Estatal, que se realizará el próximo 6 de septiembre, durante el encuentro se renovarán órganos clave del partido, incluida la coordinación estatal, y se oficializarán los coordinadores municipales, dando inicio al proceso formal rumbo al próximo proceso electoral.

La coordinadora estatal del partido naranja, Mirza Flores, destacó la importancia de trabajar de manera constante para mantener la presencia de Movimiento Ciudadano en Jalisco:

“Hoy aquí vamos a dar oficialmente el banderazo de salida, a un grito de guerra de cuidar lo que es nuestro, de cuidar lo que Movimiento Ciudadano ha logrado hacer con las y los ciudadanos, trabajar de cerca, darles resultados, ser buenos gobiernos, pero lo que sigue es seguir ganando elecciones”, detalló la coordinadora.

Cabe destacar que Movimiento Ciudadano Jalisco realizó un total de 13 asambleas en los 20 distritos electorales del Estado, demostrando la unidad de sus integrantes, a estos encuentros asistieron aproximadamente 12 mil 500 militantes y simpatizantes del partido.

Las reuniones se llevaron a cabo del 1 al 15 de agosto en sedes como Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque, Jalostotitlán, Lagos de Moreno, Tlajomulco, Tepatitlán, Tonalá, Sayula, Zacoalco de Torres, Tomatlán, El Grullo y Ahualulco de Mercado, en donde destacó la participación de los 41 presidentes municipales de Movimiento Ciudadano y diversos liderazgos regionales.

A los 852 delegados electos en estas asambleas se suman 320 más provenientes de la Coordinadora Ciudadana Estatal, el Consejo Estatal y las delegaciones de Mujeres, Jóvenes y Trabajadores y Productores en Movimiento, completando así la estructura de representación del partido.

