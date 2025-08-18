Centro Logístico Jalisco detonará vivienda en Acatlán de Juárez y Zacoalco de Torres

El Centro Logístico Jalisco ubicado en los municipios de Acatlán de Juárez y Zacoalco de Torres será un polo de desarrollo que detonará la vivienda en este corredor.

Mauro Garza Marín, coordinador del gabinete económico, explicó que debido a la cantidad de empresas ubicadas y que se establecerán en este parque industrial se requiere vivienda para los trabajadores.

"Me parece absurdo que un colaborador que trabaja en el Centro Logístico Jalisco tenga que vivir en Guadalajara y destine una gran cantidad de horas (en traslado) cuando pudiera vivir perfectamente en Acatlán o Zacoalco y poder tener su centro de trabajo a pocos minutos, ahí estamos haciendo acciones correspondientes para seguir creciendo y desarrollando este punto", dijo.

Además este parque industrial podría detonarse en caso de que el Gobierno Federal autorice una aduana o "puerto seco" ya que le permitirá despachar carga y despresurizar al puerto de Manzanillo que se encuentra saturado.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, se reunirá este martes con el titular de la Secretaría de Hacienda, Edgar Amador con quien abordará el tema de la autorización de una aduana o puerto seco para el parque.

Pablo Lemus también tiene contemplado reunirse con el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva Medina a quien le pedirá apoyo para la construcción de las gasas que conecten al Centro Logístico Jalisco con la carretera de cuota que une a Guadalajara con Manzanillo.

Para conectar el Centro Logístico Jalisco con la carretera a Manzanillo hace falta un tramo de 400 metros de carretera que se construirá entre el Centro Logístico de Jalisco y el Gobierno del Estado con las especificaciones para carga pesada.

NA