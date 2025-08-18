Carlos Lomelí asegura que la política social de la 4T es efectiva y sostenible

El senador jalisciense Carlos Lomelí Bolaños destacó que México registra actualmente el nivel más bajo de pobreza en las últimas cuatro décadas, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, elaborada por el INEGI, la cual mide tanto el ingreso económico como el acceso a derechos esenciales, entre ellos salud, educación, vivienda y alimentación.

Durante una rueda de prensa, el también presidente del Consejo Político Estatal de Morena en Jalisco resaltó que la población en condición de pobreza pasó de 46.8 millones a 38.5 millones de personas. “En términos porcentuales, disminuyó de 36.3 por ciento a 29.6 por ciento, y en el caso de la pobreza extrema, los avances son contundentes. En 2008, había 12.3 millones de personas en pobreza extrema y en 2024, esa cifra se redujo a 7 millones”.

“Esta reducción de la pobreza es justicia social y muestra clara de que el modelo de la Cuarta Transformación no solo es viable, sino que es efectivo. Un modelo que ha demostrado que se puede reducir la pobreza, disminuir la desigualdad y mejorar las condiciones de vida, sin recurrir a endeudamiento y sin privilegiar a los de siempre”, refirió.

Lomelí Bolaños consideró que esta mejora se debe al incremento sostenido del salario mínimo, a la consolidación de los programas de bienestar como derechos constitucionales y a una política económica que pone en el centro a las personas, no solo a los indicadores macroeconómicos.

“Desde Jalisco, respaldamos con convicción este proyecto nacional que pone al pueblo en el centro y no permitiremos que se desmantele lo que tanto trabajo ha costado construir. Quienes durante décadas gobernaron sin resultados no pueden volver con recetas fracasadas”, mencionó el Senador Lomelí Bolaños.

En otro tema, lamentó el actuar del Gobierno del Estado en relación a la primera disculpa pública por parte del ejecutivo por violaciones a derechos humanos en caso de desaparición emitida en el 2023 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

“Yo creo que cuando el gobernante se desvincula de su electorado y prioriza otras cosas, habla de un desdén hacia el pueblo de Jalisco en los temas que lastiman, e invitaría a no revictimizar. Jalisco no hace desdén, Jalisco es un pueblo solidario, trabajador”, indicó el Senador de Morena, quien para finalizar solicitó al Gobernador que deje sus ocupaciones para que atienda de forma respetuosa.

Erika Pérez llama a simpatizantes de Morena a participar en comités seccionales

Erika Pérez García, presidenta del Comité Estatal de Morena en Jalisco, convocó a militantes y simpatizantes del partido a sumarse al proceso de afiliación y a participar en las asambleas donde se conformarán más de 3 mil 900 comités seccionales en la entidad. Dichos encuentros iniciarán en agosto y se extenderán hasta enero del próximo año.

En conferencia de prensa, Pérez García señaló que el domingo pasado arrancó una nueva etapa para Morena en Jalisco con el inicio de estos trabajos, cuyo propósito es elegir las mesas directivas que integrarán cada comité seccional. “Morena se construye desde abajo, con la gente en el territorio, en la organización de todos los días”, subrayó.

La dirigente estatal recordó que el viernes anterior se llevó a cabo un acto simbólico en Guadalajara, donde se entregaron credenciales a la militancia, acompañada por la presidenta nacional del partido, Luisa María Alcalde. Agregó que, de manera paralela, continúa abierto el proceso de afiliación, ya que muchas personas interesadas en participar en las asambleas aún figuran solo como simpatizantes. En este sentido, aclaró que quienes deseen integrarse a los comités deben afiliarse previamente para poder formar parte de dichas actividades.

Pérez García reconoció que este trabajo territorial no es solo de estructuras , sino de organización real, porque cada comité se integrará de manera democrática por militantes, con un mínimo de cinco integrantes, y ellos mismos elegirán a sus mesas directivas. Añadió que es un ejercicio transparente, abierto y responde a la convicción de que el poder y las decisiones deben estar en manos del pueblo organizado.

También detalló que dichos comités no son un trámite, sino la columna vertebral de Morena, porque van a difundir los logros de la Cuarta Transformación, a defender el voto, a organizar las tareas del partido y, sobre todo, a mantener viva la esperanza de quienes confían en este movimiento.

"Jalisco se sumará con fuerza a este gran esfuerzo nacional y desde cada municipio se dará la batalla, para consolidar la transformación y demostrar que cuando el pueblo se organiza, no hay obstáculo que los detenga", destacó.

En otro tema y con relación a la primera disculpa pública por parte del Ejecutivo estatal por violaciones a derechos humanos en caso de desaparición emitida desde el 2023 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Pérez García criticó la falta de sensibilidad de las autoridades estatales con las familias de las y los desaparecidos. “Para las familias que tienen un familiar desaparecido una disculpa no te devuelve a tu familiar, mejor pónganse a trabajar. Los invito a que trabajen”, refirió.

Finalmente, recordó que como legisladora local trabajó la dictaminación de la ley de desaparecidos en Jalisco porque las familias pedían trato digno. Asimismo, criticó que la Fiscalía estatal revictimiza y minimiza a las víctimas, y lamentó que desde que llegaron las administraciones de Movimiento Ciudadano se haya incrementado el número de desaparecidos en el estado.

YC