Para llegar al Centro de Guadalajara existen varias opciones de transporte público: camión, Mi Bici, Macrobús y, el que más recomiendan los usuarios, el Tren Ligero.

Por ello, quienes los usan frecuentemente lo recomiendan e instaron a otros ciudadanos a usarlo.

Por ejemplo, Pilar Gutiérrez, usa ya sea la línea 2 o la 3 para llegar al lugar, pues es más fácil y rápido. Pero también destacó que falta más calidad y frecuencia en los camiones, pues cuando le tocaba usarlos había días que rodeaba por el tráfico que hay en horas pico.

"Me vengo en carro, a veces en el tren cuando veo que hay mucho tráfico, dejo el carro en Tetlán y es más fácil porque es más rápido. El que trae carro aquí no puede estacionarlo en ningún lado porque lo multan a uno, pero sí se me hace más fácil venir en el tren", afirmó Ramón Vaca, quien a diario va de Tonalá al Centro tapatío a trabajar.

Aunque señaló que le falta mantenimiento (a la Línea 2), así como aire acondicionado, sobre todo cuando está congestionado en horas pico.

El Fideicomiso de Turismo de la Zona Metropolitana de Guadalajara calcula que este verano habrá una afluencia en el municipio de un millón 300 mil visitantes aproximadamente.

En ese sentido, otra de las opciones para llegar al centro es Mi Bici. Francisco Vázquez, por ejemplo, usa este medio como complemento del tren para ahorrar dinero y tiempo en su traslado al trabajo.

"Anteriormente, tenía carro y esto me sale más económico, además, del tráfico que se hace en la ciudad, es mejor el tren y andar en bicicleta. Es más rápido, en tren y bicicleta hago unos 22 minutos y en el auto hacía 50 minutos", dijo y pidió a las autoridades seguir haciendo más ciclovías.

Ixchel Wood, quien también es ciclista, coincidió con Francisco y añadió que con la bicicleta ayuda a no generar más tráfico, a hacer ejercicio y respirar aire fresco por las mañanas. Resaltó que para que la gente use más el transporte falta más flujo de unidades, mientras que, en Mi Bici, afirmó que falta extender las estaciones.

Quienes usan el Macrobús también invitaron a otros a usarlo, pues es más directo. Rocío Hernández llega de Miravalle en 25 minutos: "A veces vamos apretados, pero se me hace bien el servicio porque llego muy rápido".

Selina agregó que faltan más camiones, pues el servicio es rápido.

Lía Pérez usa el auto para llegar; sin embargo, señaló que con el carril BusBici optará por usar el Trolebús más seguido, pues llegará más rápido. Afirmó que en carro hace aproximadamente 40 minutos y en camión 30.

"El tren y pretren siempre están limpios, pero otros camiones si son más descuidadas, manejan horrible, falta que le metan muchísimo a los camiones", dijo.

