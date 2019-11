Motociclitas rechazan condicionar aumento menor al refrendo

Motociclistas se manifestaron de nueva cuenta frente al Congreso del Estado en contra del incremento al costo del refrendo de sus vehículos. Acelerando los motores y con el ruido de los cláxones, demandaron reunirse con el diputado Jonadab Martínez, presidente de la Comisión de Movilidad.

Los manifestantes estacionaron sus motocicletas en Plaza Liberación y amagaron con cerrar la circulación de avenida Hidalgo, que se interrumpió intermitentemente durante algunos minutos.

Un grupo de los inconformes ingresó al Legislativo a dialogar con el legislador; rechazaron el planteamiento de bajar el aumento propuesto de 679 a 260, condicionado a presentar licencia y póliza de seguro vigente. Elizabeth Rodríguez, una de las inconformes, señaló que el aumento no debe superar el 5% del costo actual (168 pesos).

“Hemos presentado muchos escritos y no nos han dado respuesta y esto es lo que pasa cuando la gente se enfada. Ahorita están ellos muy alterados querían entrar al Congreso y los tranquilizamos, pero queremos una respuesta que sea sensible con este tema. El aumento es muy abusivo”, expuso.

Javier Mosqueda, otro de los motociclistas, recriminó la intención de aumentarles los cobros. Lamentó que se criminalice a quienes usan este tipo de vehículos.

“Si nos van a imponer ese impuesto, perfecto nosotros vamos a dar de baja las 500 mil motos o las que se puedan y nos vamos a ir a otros estados a cambiar nuestras motos, en Jalisco no nos quieren”, advirtió.

Otro de los inconformes, Jesús Manuel Sánchez, calificó como ilógico que se condicione un menor incremento a presentar la licencia, pues el costo del documento también aumentará.

“Nadie está en contra de la licencia, lo ilógico es que se nos condicione el descuento a portarla. Entonces si no saco la licencia, pero pago los 600 pesos quiere decir que por pagar más ya no me van a parar por no traer licencia”, comentó.

El diputado Martínez García insistió en que su contrapropuesta de ligar el refrendo a la licencia y al seguro, busca beneficiar a los motociclistas cumplidos y argumentó que la medida es para reforzar la seguridad vial. El legislador dijo que mantendrá su planteamiento y sugirió a los inconformes cuestionar al resto de diputados y pedirles que expresen sus propuestas sobre el tema. La reunión concluyó sin acuerdos.

Se tiene programado que este martes la Comisión de Hacienda del Congreso vote el proyecto de Ley estatal de Ingresos 2020.

GC