Condicionan refrendo barato para motociclistas

El incremento en el precio del refrendo vehicular para motociclistas, considerado en el proyecto de Ley de Ingresos 2020 del Estado, será ajustado y quedará en 260 pesos, en lugar de los 679 propuestos por legisladores, pero sólo para quienes presenten póliza de seguro y licencia vigente.

El diputado Jonadab Martínez García, presidente de la Comisión de Movilidad del Congreso local, aseguró que el cambio busca que el impacto económico sea menor y que mejoren las condiciones de orden y seguridad vial.

“Vamos a asumir el compromiso. Bajamos el refrendo para casi no subirles nada (el costo este año fue de 168 pesos), pero vamos acreditando la licencia y póliza de seguro vigente, algo que por ley ya existe desde hace muchos años. Al motociclista responsable no le va a generar ningún aspaviento. El que se va a quejar es el que no es (cumplido)”, comentó.

Explicó que su iniciativa fue consensuada con la Secretaría de Hacienda estatal antes de plantearla en la reunión que tuvo con integrantes de motoclubes.

Actualmente en la Entidad, refirió, sólo 4% de los motociclistas circula con póliza de seguro vigente y, en el caso de la licencia de conducir, 30% tiene el documento actualizado.

De acuerdo con el análisis “Panorama de los Accidentes Viales en Jalisco”, elaborado por el Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes en Jalisco, 49.9% de los egresos hospitalarios en la Entidad por este tipo de eventos, entre 2012 y 2016, correspondió a motociclistas.

El legislador indicó que también se meterá reversa a la intención de homologar en 728 pesos el costo de la licencia de conducir de automovilistas y motociclistas, que en la actualidad es de 633 y 348 pesos, respectivamente.

Con la modificación, su valor será de 696 y 400 pesos.

Cuando presentó la proyección de ingresos, el secretario estatal de Hacienda, Juan Partida Morales, destacó que la intención de igualar los cobros se basó en que ambos vehículos representan el mismo costo para el Estado en la prestación de servicios.

El funcionario resaltó que, con este ajuste, que contemplaba que el costo del refrendo de automóviles pasara de 590 a 679 pesos, se recaudarían alrededor de 300 millones de pesos (MDP) más.

El 11 de noviembre pasado, Partida Morales dijo que la dependencia a su cargo buscará cobrar alrededor de mil MDP a quienes han incumplido con el pago de esa contribución.

Tampoco continuará la propuesta de homologar en 728 pesos el costo de la licencia de conducir de automovilistas y motociclistas. EL INFORMADOR/Archivo

Los estados aplican cobro de refrendo diferenciado para autos y motocicletas

Mientras en Jalisco se debate la homologación del costo de refrendo de automóviles y motocicletas, otros estados conservan pagos con valores diferenciados para ambos vehículos.

En Puebla, que aplica cobro de tenencia, el pago se define de acuerdo con el cilindraje de las motos. El más bajo es de 170 pesos y el mayor es de 645. En Ciudad de México el refrendo de autos es de 556.5 pesos y para motocicletas 345 pesos. Además, se mantiene la tenencia para autos de más de 250 mil pesos.

Michoacán tiene un esquema de refrendo diferenciado: a los vehículos les cobra 899 pesos y 288 a las motocicletas. También Aguascalientes tiene valores distintos: 600 pesos a autos particulares y 365 a las motos.

Aunque se anunció que será modificado antes de aprobarse, el proyecto de Ley de Ingresos 2020 de Jalisco plantea que, a partir de enero, los dueños de un coche o una moto paguen 679 pesos de refrendo. Este año, en el primer caso pagaron 590 pesos y en el segundo, 168.

Cobros vigentes de derechos a automóviles

Aguascalientes: autos $600; motos $365

Baja California: $621.98 revalidación de tarjeta de circulación, mismo costo para auto y moto

Baja California Sur: automóvil $541, motos $433 (impuesto estatal vehicular)

Campeche: autos $484 pesos; motos $242

Chihuahua: $634 a $ 1,163, según el modelo del vehículo. (Derecho de Control Vehicular)

Chiapas: $730*

Ciudad de México: autos $556.50, moto $345

Coahuila: autos $1,673; motos $268

Colima: $967 costo holograma vehicular

Durango: $1,620*

Guerrero: cobra tenencia escalonada conforme al valor de los vehículos.

Hidalgo: autos y motos $838.

Jalisco: autos $590; motos $168

Estado de México: $623* aplican cobro de tenencia según modelo y costo del vehículo.

Michoacán: autos $899; motos $288

Morelos: autos $521; motos $240

Nayarit: autos y motos $306 (tarjeta de circulación).

Nuevo León: Cobro escalonado según modelo y costo.

Puebla: cobro a autos según modelo y costos, igual para motocicletas (se cobra tenencia)

Querétaro: autos $590*

Quinta Roo: aplican cobro de tenencia según modelo y costo del vehículo.

San Luis Potosí: autos $1,374*

Sinaloa: autos $1,466*

Sonora: autos $1,298*

Tabasco: autos $845; motos $253

Tamaulipas: autos $1,854*

Tlaxcala: autos $302; motos $75

Veracruz: autos $838*

Yucatán: autos $307; motos $88

Zacatecas: aplica cobro de refrendo según modelo y costo del vehículo

FUENTE: Leyes de Ingresos estatales.

*No se especifica pago diferenciado entre autos y motocicletas.