El Regidor de Morena en Guadalajara, Salvador Hernández Navarro anunció que el grupo edilicio de Morena propondrá que los 95 mercados municipales sean declarados como patrimonio cultural, social y económico de Guadalajara.

“¿Esto para qué?, para que no puedan ser presas de intereses inmobiliarios (…) y en esta iniciativa se busca proteger nuestros mercados, que no puedan ser utilizados para otra cosa que no sea su función principal, que es ser mercados públicos municipales que se encarguen de dar el servicio, la prestación a los tapatíos”, refirió.

Al respecto, recordó que las y los Regidores de Morena han presentado varias iniciativas para rescatar y proteger estos espacios públicos.

Una de ellas es contar con un atlas de riesgo de cada uno de los 95 mercados que existen en Guadalajara, así como la que prohíbe la instalación, a 500 metros a la redonda de éstos, de tiendas comerciales de grandes superficies como supermercados o de conveniencia.

El Regidor de Morena también recordó que los mercados municipales reciben una población diaria de entre 120 y 130 mil personas, por eso es importante mantenerlos vigentes.

Esta nueva iniciativa, informó por último, será presentada en la próxima sesión del Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara, a efecto de que sea turnada a las comisiones respectivas para su estudio y dictaminación.

MM