Cuestionan regidores de Morena política laboral en el Ayuntamiento de Guadalajara

Los regidores del cuerpo edilicio de Morena en el Ayuntamiento de Guadalajara cuestionaron la estrategia laboral de la administración municipal.

Encabezados por el regidor Carlos Lomelí, los regidores morenistas culparon a la administración de hacer trabajar y no pagarles a los empleados que ganaron un juicio laboral.

“Entiendo que cada ayuntamiento tenga sus estrategias laborales para el tema de los juicios, que te reinstalen y los quieren cansar, para volverlos a tronar, para volverlos a despedir”, explicó.

Cuestionó que el Ayuntamiento de Guadalajara haya implementado estrategias no convencionales para “defenderse” en las contiendas legales. Todo se centra en la idea de no pagar, hacer lo necesario para alargar los procesos y pasar la “bolita” a la siguiente administración.

“No estamos hablando de otros laudos que se han ganado y no se han reinstalado, estamos hablando de varios laudos que están reinstalando y no se les ha pagado (al trabajador) y aparecen como pagados”, añadió.

Hay trabajadores que tienen hasta cuatro juicios por el mismo hecho contra Guadalajara, es decir, los reinstalan, los despiden, los reinstalan, los despiden, los reinstalan… y así sucesivamente.

“No les importa las consecuencias, pues claro, no son sus nóminas, no son sus empresas, no es su dinero. Lo hacen porque pueden, porque quieren. No les importó que en cada plaza o espacio presupuestal había personas con familias, necesidades, sueños, deudas”, añadió.

La regidora señaló como responsables a la Sindicatura, la Tesorería y al departamento de Recursos Humanos.

“Son todas las áreas responsables de por qué no se les está pagando a los que ya están reinstalando”, añadió.

Denuncia trabajadora violaciones a sus derechos laborales

Celia Soto Gutiérrez, empleada del Ayuntamiento de Guadalajara, quien es adscrita al Área de Inspección y Reglamentos, denunció violaciones a sus derechos laborales.

Explicó que en el 2018 fue despedida en la administración del expresidente municipal Ismael del Toro, sin ninguna justificación.

“Fue un despido injustificado, no me dieron ningún argumento, no me despidieron como tal, solamente querían mi renuncia”, explicó.

La funcionaria pública demandó ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón y después de cinco años ganó el caso.

“Hubo un fallo a mi favor después de cinco años, gané y me reinstalaron, pero no me han pagado desde hace siete meses”, explicó.

La empleada municipal ha enviado escritos a Recursos Humanos, la Dirección de Inspección y Vigilancia, Tesorería y hasta al presidente municipal, pero no ha tenido respuesta.

OA