Sergio Chávez rendirá su Primer Informe de Actividades el próximo lunes, correspondiente a su segundo periodo consecutivo como presidente de Tonalá. Y entre sus principales logros destacó la recuperación del servicio de la recolección de la basura en el municipio, considerado como uno de los mayores retos para la administración. “Estabilizamos el servicio de la recolección de la basura… contamos con toda la infraestructura. El servicio ya lo tenemos consolidado”.

En abril pasado, el Ayuntamiento asumió por completo el servicio, tras la finalización del contrato con la concesionaria Caabsa Eagle. Entre las acciones implementadas destacan la compra de nuevos camiones recolectores y la conclusión de la planta de transferencia de Oriente, con capacidad para recibir hasta mil 500 toneladas de basura al día, con el objetivo de garantizar el servicio y evitar un colapso en la ciudad.

El alcalde indicó que están a la espera de que el Gobierno de Jalisco convoque a reuniones para definir el funcionamiento de la Agencia de Gestión Metropolitana de Residuos, que ya fue aprobada por el Instituto Metropolitano de Planeación y avalada por cinco Ayuntamientos, incluido Tonalá. Estimó que este año debe quedar establecida, a fin de determinar el presupuesto que cada municipio debe aportar y permitir que opere a partir del 1 de enero próximo (el Gobierno del Estado aportó 150 millones para el funcionamiento de la Agencia durante 2025).

Chávez resaltó que, más allá de los recursos, la Agencia necesita un plan operativo claro, que incluya rutas de recolección, horarios y puntos de acopio. Advirtió que se debe definir la disposición final de los desechos, ya que el relleno sanitario de Picachos, en Zapopan, está próximo a alcanzar su vida útil. “Seguir enviando basura a vertederos privados en Zapotlanejo e Ixtlahuacán de los Membrillos nos cuesta muchos millones de pesos”.

Consideró fundamental implementar una política de separación de residuos para reducir la cantidad generada y evitar que la basura se deje en las calles. “Debemos tener programas de sanción y de incentivos para quienes separen correctamente la basura”.

Acentuó que la operación de la Agencia debe estar en manos de expertos y que los políticos se concentren en la administración pública.

Entre otros logros, mencionó mejoras en el sistema de salud, con una inversión millonaria. También mejores calles, plazas y alumbrado público.

