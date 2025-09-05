Navidad adelantada…

Sergio Chávez parece haber recibido su regalo navideño antes de tiempo: la promesa de transporte masivo al Oriente de la Zona Metropolitana.

Tras la mención de Pablo Lemus sobre una posible Línea 6 de transporte masivo, el alcalde de Tonalá sugirió retomar el trazo que conecte la Línea 3 con el Nuevo Periférico hasta el Aeropuerto. ¿Tren Ligero o Macrobús? ¡Lo importante es que alguien finalmente llegue rápido a ese lado de la ciudad!

Lemus aseguró que en 2027 arrancarían las obras en el Nuevo Periférico, así que Chávez ya puede sacar las luces y el árbol porque su Navidad se adelantó. ¿O qué?



* * *



No todas las cámaras empresariales de Jalisco se dieron cita -o enviaron un representante- a la reciente reunión del Gobierno estatal para elegir los mejores proyectos que reduzcan el caos vial en López Mateos.

Entre los valientes, Juan Manuel Chávez (CMIC) y Miguel Ángel Landeros (Comce de Occidente) levantaron la mano por el segundo piso en esa reunión. ¿Y el resto?

La Cámara de Comercio, el Consejo Agropecuario y el Consejo de Cámaras Industriales brillaron… por su ausencia. ¿Será que todavía están decidiendo el mejor proyecto o ya tienen su postura?

Mientras tanto, el diputado panista César Madrigal propone algo al estilo Madrid: una autopista subterránea con tren eléctrico incluido. ¿Cuánto cuesta y de dónde saldrá el dinero?



* * *



Nos dicen que el Instituto Electoral de Jalisco organizó el conversatorio “Diálogo hacia la constitución de Partidos Políticos Locales”, un espacio para que asociaciones con grandes sueños -y aún más ganas de presupuesto público- compartieran sus estrategias para convertirse en partidos y vivir del erario.

La presidenta Paula Ramírez destacó el esfuerzo necesario: reunir firmas, celebrar asambleas y rendir informes financieros, aunque algunos lo ven más como un trámite para asegurar su futuro ingreso.

Entre los asistentes estaban nombres tan sugerentes como Movimiento Laborista Jalisco, Participa Verde y Partido Prosperidad Económica, todos ansiosos por probar que aportar alternativas ideológicas puede ser igual de rentable que jugar a la lotería.

