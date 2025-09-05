El Gobierno de Tonalá, encabezado por Sergio Chávez, ha reforzado la infraestructura médica del municipio con proyectos estratégicos que buscan acercar los servicios de salud a la población. El principal logro es la construcción del Hospital Municipal Cruz Verde Centro, conocido también como Hospitalito, cuya apertura está prevista para los próximos días.

“Estamos a menos de una semana de inaugurar el Hospital Municipal de Tonalá”, señaló el alcalde en entrevista, al destacar que la obra representa un avance histórico para los habitantes de la zona oriente del Área Metropolitana de Guadalajara.

La edificación de este nuevo hospital implicó una inversión cercana a los 250 millones de pesos durante cuatro años. Su ubicación, junto al DIF Municipal en la zona del Cerro de la Reina, responde a la necesidad de atender a miles de tonaltecas que actualmente deben trasladarse a otros municipios en busca de servicios especializados.

Sergio Chávez explicó que el hospital contará con áreas clave: clínica de hemodiálisis equipada con nueve máquinas, maternidad para la atención de partos, clínicas de diabetes e hipertensión, además de un área de urgencias con sala de choque, tomógrafo, rayos X, laboratorio y 12 camas censables. “Queremos un complejo médico integral para atender a la población en emergencias y en la prevención de enfermedades crónicas”, indicó.

El Hospitalito se suma a la construcción del Hospital Civil de Oriente, cuya primera etapa fue entregada en 2024. Con ambos proyectos, se busca fortalecer la capacidad de atención médica en Tonalá y en los municipios vecinos de la zona oriente, que históricamente han enfrentado rezagos en la materia.

A la par, el Gobierno municipal ha impulsado la apertura de tres nuevas unidades de la Cruz Verde en puntos estratégicos: la Colonia Jalisco, en el Norte; Pajaritos, en la zona Sur; y El Rosario, en la zona Poniente. Estas unidades brindan atención de urgencias y complementan la red de servicios municipales.

“Con la puesta en marcha del hospital y las nuevas unidades de la Cruz Verde, Tonalá se consolida como un municipio con infraestructura médica sólida, capaz de responder a las necesidades más inmediatas de la población”, subrayó el alcalde.

Con estos avances, la administración municipal busca garantizar a los tonaltecas servicios de salud más cercanos, accesibles y de mayor calidad.

¿Qué hacer con el SIAPA?

El alcalde de Tonalá cuestiona la situación que enfrenta el SIAPA, organismo que suministra agua a la Zona Metropolitana de Guadalajara. Por ello, urgió a que haya un plan para rescatar al SIAPA e incluir a todos los municipios metropolitanos que tienen asiento en la Junta de Gobierno.

“Mientras no se presente un proyecto en conjunto con al menos los ocho municipios que ya formamos parte del SIAPA, no vamos a caminar”, señaló.

Para el alcalde, el SIAPA arrastra problemas desde la administración estatal encabezada por Jorge Aristóteles Sandoval. Por ello, propone retomar el modelo previo a 2013, en el cual la Junta de Gobierno contaba con mayor presencia de los municipios.

Peribús a Tonalá, principal pendiente con Sergio Chávez

El alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, reconoce cuáles son los pendientes durante el primer año de su segunda administración consecutiva, y uno de ellos es lograr la ampliación total del sistema del Peribús hasta el centro de Tonalá.

Si bien el tema le compete al Estado, el sistema de transporte no ha sido extendido hasta el municipio de Tonalá, aunque es un compromiso de la administración estatal actual, encabezada por Pablo Lemus. El alcalde aseguró que, incluso, el Congreso local etiquetó una partida para la ampliación del sistema de transporte.

“El Peribús hasta el centro de Tonalá es una inversión que está etiquetada para este año. Desconozco por qué no han empezado si el Congreso del Estado etiquetó 800 millones de pesos para la conclusión de Mi Macro Oriente y no se ha construido absolutamente nada”, dijo.

Por lo pronto, el municipio de Tonalá cuenta solamente con una estación de este sistema de transporte, conocida como Los Conejos, ya que el Peribús tuvo una ampliación de tres estaciones más del proyecto inaugurado en enero de 2022, dos de ellas corresponden al municipio de Guadalajara.

Se espera que el sistema de transporte complete su trazo y sea concluido hasta la zona Centro de Tonalá. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, comentó el pasado miércoles que están llevando a cabo los estudios para que llegue hasta Tonalá, y que será el siguiente año cuando comience nuevamente la construcción de la ampliación del sistema.

Por otra parte, Sergio Chávez espera que, durante el resto de su administración, se pueda construir la línea 6 del transporte público, que conectaría la nueva Central Camionera con el Aeropuerto de Guadalajara.

“Conectar la línea 3 por el lado de Tlaquepaque en la nueva Central Camionera, que corra por toda la autopista a Zapotlanejo, dé vuelta en el Nuevo Periférico, corra por todo el Nuevo Periférico, que pase por el Hospital Civil de Oriente y llegar hasta el Aeropuerto Internacional de Guadalajara”, detalló.

El alcalde afirmó que la propuesta sería construir un sistema BRT elevado, aunque espera llevar transporte a la zona oriente. El gobernador coincide en que se buscará continuar el sistema de transporte por el Nuevo Periférico hasta la Carretera a Chapala y mantener un sistema interconectado de transporte público.

Respuestas cortas

¿Qué es lo mejor del primer año? La estabilidad política y social.

¿Qué es lo peor del primer año? Las manifestaciones.

¿Cuál es la meta más ambiciosa antes de que termine la administración? Tener servicios de salud al 100%, transporte y seguridad adecuados.

¿Qué actor es clave para Tonalá? La unidad.

¿Qué actor es negativo o un estorbo? Los organismos sindicales.

¿Cuál es su opinión de la coordinación metropolitana? Ha sido cordial, pero hace falta más diálogo.

¿Hay apoyo del Congreso de Jalisco? Nos han apoyado y han hecho un trabajo decente.

¿Hay apoyo del gobernador? Falta más diálogo.

¿Hay apoyo de la Presidenta? Bien, nos apoya en lo que pedimos.

