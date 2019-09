Minimizan “desmantelamiento” de la Unidad de Vigilancia del Congreso estatal

A pesar de la renuncia del director y el retiro de cuatro empleados de base, la diputada Mirza Flores Gómez, rechazó que haya crisis en la Unidad de Vigilancia del Congreso de Jalisco, que la auxilia en la revisión de cuentas públicas. La presidenta de la Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción reconoció que tuvo diferencias con el ex titular del área, Javier Jiménez Aguirre, por decisiones que tomó, como hablar a su nombre con diputados sin haberle consultado. Negó malos manejos o irregularidades en el proceso de fiscalización.

La legisladora de Movimiento Ciudadano descartó haber protagonizado un altercado verbal con su colaborador y sobre el personal de base que pidió su cambio de área, sostuvo que fue por diferencias con el director y no porque ella los maltratara.

“Tuvimos varias charlas donde no estuvimos de acuerdo en el desenvolvimiento del trabajo y por eso solicita su separación del cargo. Francamente no (hubo discusión), lo que tuvimos fueron conversaciones serias, cada uno argumentó y defendió su postura, pero no hubo faltas de respeto. En nuestra discrepancia de opiniones, él consideraba que lo que estaba haciendo era parte de su trabajo; yo considero que excedió sus facultades al hablar a mi nombre con actores políticos sin yo estar enterada”, sostuvo.

Afirmó que no hay pérdida de expedientes de cuentas públicas y desmintió que algunos informes hayan sido sacados irregularmente de las instalaciones del Legislativo.

Flores Gómez negó parálisis en la revisión de los informes finales de cuentas públicas que le remite la Auditoría Superior del Estado, aunque tiene alrededor de 200 pendientes y al paquete de 116 dictámenes avalados tendrán que hacerles algunas correcciones, que dijo son de forma.

Sobre la investigación que realiza la Contraloría Interna del Congreso a la Unidad de Vigilancia, por no haber reportado el personal que ahí trabaja; la diputada dijo que espera los resultados de la revisión y que se aclaré que hacían las personas ajenas al área que fueron detectadas por el órgano interno de control. La Unidad se quedó con seis empleados supernumerarios contratados por la diputada.

Para nombrar un nuevo titular de la Unidad, el Legislativo estatal debe emitir una convocatoria. Con el ex director se busca conveniar para que renuncie y no reclame el pago de salarios, pues fue nombrado para ocupar el cargo durante cuatro años. El ex titular recibiría indemnización de tres meses de sueldo y pago proporcional de prestaciones.

NM