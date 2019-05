Mi hija y Tadeo murieron en un acto de terrorismo del estado: madre de Elizabeth

Transcurrió un año de la muerte de Tadeo, el bebé de ocho meses que viajaba en compañía de su madre, Elizabeth de la Rosa, a bordo del camión del Transporte Público incendiado en medio de los hechos relacionados con el ataque al ex secretario del Trabajo, Luis Carlos Nájera, y Yolanda García, abuela del bebé, asegura que el Estado la ha invisibilizado como víctima directa.

“Hasta ahora esta lucha no ha sido nada fácil. Me he enfrentado al maltrato, la insensibilidad y la burocracia. Las instituciones durante mucho tiempo me excluyeron, me invisibilizaron y me trataron como si fuera nadie, olvidándose que yo fui víctima de sus omisiones, de su negligencia y de su colusión, que derivó en la muerte de dos de los seres que más amé en el mundo” expresó.

Por este motivo, la señora Yolanda entregó este martes un escrito dirigido al gobernador del Estado, Enrique Alfaro, en el cual solicitó, que no se le excluya de los procesos relacionados con la muerte de su hija y su nieto, que se investiguen a fondo los hechos ocurridos ese día, que el Estado tome las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vida de toda la ciudadanía, pues aseguró, no quiere que nadie tenga que pasar lo que ella vivió con la muerte de su hija y su nieto.

Además, pidió que sea aclarado el monto de la reparación del daño entregado a Alexis Velázquez, pues dijo, no tenía derecho de recibir compensación alguna, ya que no cumplía el tiempo necesario para ser declarado concubino de Elizabeth. “Él solo tenía un año y cinco meses viviendo con ella, no alcanza el concubinato, pero bueno, el Gobierno lo hizo así. A mí no me dieron compensación, solo se me brindó apoyo psicológico, desde el 21 de mayo es lo único que me han seguido ofreciendo, pero también tengo derecho a una compensación” manifestó.

Añadió que hasta ahora no ha sido llamada a comparecer ante la Fiscalía Estatal y dijo desconocer los avances de la investigación por el caso de la muerte de su hija y su nieto, pero señaló que está en la disposición de atender a cualquier llamado que le haga la dependencia estatal.

“Siento que ante esta violencia y la omisión del Estado, como pueblo debemos de unirnos, protegernos y sumarnos en una sola voz, porque si no nos cuidamos entre nosotros, nadie nos va a cuidar”, finalizó.

