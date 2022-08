La Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) informó que en el Estado se han aplicado más de 300 mil vacunas en las jornadas para niñas y niños de 5 a 11 años, incluyendo primeras y segundas dosis.

Lo anterior, significa que máximo 3 de cada 10 menores han sido vacunados si se considera que en Jalisco hay un millón cinco mil 427 niños de ese rango de edad, de acuerdo con el Instituto de Información Estadística y Geografía de Jalisco (IIEG).

La aplicación de las primeras dosis comenzó el pasado 8 de julio de este año y la jornada se cruzó con el periodo vacacional, pues los menores regresan a clases a finales de este mes. Las segundas dosis iniciaron a aplicarse en agosto.

Piden vacunar a los menores

El mes pasado, el Hospital Civil de Guadalajara (HCG), y la Asociación de Padres de Familia del Estado de Jalisco, hicieron un llamado a las familias jaliscienses para que acudan a inmunizar a sus niñas y niños de entre cinco y 11 años.

Héctor Raúl Pérez, ex titular del HCG, señaló que si bien puede existir algún temor por parte de las personas tutoras sobre las reacciones de la vacuna, las farmacéuticas que la produce (Pfizer BioNtech en este caso) ha logrado demostrar, según diversos estudios hechos por más de un año, que los menores han tenido muy buena respuesta inmunológica, superando el 90% de eficacia.

“La seguridad fue incluso mayor que la que se observó en la población adulta. Por ejemplo, uno de estos estudios, que incluyó a aproximadamente cuatro mil niños, publicado en la revista New England Journal of Medicine, se identificó que no hubo eventos adversos graves relacionados con la vacuna en ninguno de los niños. Estos resultados deben llevarnos a la confianza de poder vacunar a nuestra población pediátrica por lo identificado en los estudios”, manifestó.

El presidente de la Asociación de Padres de Familia del Estado, José Luis Sánchez, dijo que la salud de las y los niños es responsabilidad de los padres, madres y personas tutoras, por lo cual debe atenderse al llamado de las autoridades sanitarias para iniciar con la aplicación de la vacuna contra COVID-19 a menores de entre 5 a 11 años. “Si tenemos la opción de poder tener la vacuna para tener más tranquilidad, sabiendo que es algo que nos dio resultado como adultos, es muy sano para las niñas y los niños”.

Llegan más dosis

La SSJ infromó que anoche arribó a Jalisco el sexto cargamento de vacunas enviado por el Gobierno federal para menores de 5 a 11 años de edad, con 9 mil 600 dosis pediátricas del laboratorio Pfizer-BioNTech, con las cuales seguirá la aplicación para niñas y niños en la entidad.

“A la fecha y con esta entrega hemos recibido 66 cargamentos con más de 12 millones de dosis de las diferentes vacunas en general, que ha enviado la Federación a la entidad jalisciense para proteger a la población de las complicaciones graves y riesgo de muerte por la infección del nuevo coronavirus. Más de 300 mil vacunas se han aplicado en jornadas para niñas y niños, que es el grupo en el cual nos estamos enfocando, lo mismo en el Área Metropolitana de Guadalajara como en municipios del interior del estado, y tanto en primeras como en segundas dosis”, dijo el Secretario de Salud en Jalisco, Fernando Petersen Aranguren.

Estos biológicos son los únicos aprobados para aplicar en menores de edad y serán destinados para continuar con la protección de este grupo de edad en municipios metropolitanos y del interior del estado.

¿Dónde sacar la cita para niñas y niños?

Para generar las citas para las y los niños de 5 a 11 años se puede hacer a través del siguiente link:

https://vacunacion.jalisco.gob.mx/

¿Qué documentos requiero llevar?

Al acudir al módulo deberás llevar contigo los siguientes documentos para que los niños y niñas sean vacunados:

Expediente federal impreso disponible en: mivacuna.salud.gob.mx

Cita QR impresa -únicamente si elegiste macromódulo metropolitano- disponible: en vacunacion.jalisco.gob.mx

Comprobante de la última dosis aplicada

Todos los menores de edad deben ir acompañados de una persona adulta con identificación oficial.

Macromóduos metropolitanos

CODE Paradero

CAT Tlajomulco

Auditorio Benito Juárez