Mi Pasaje: Tres idas y 12 camiones después, Elvira renueva su tarjeta

Tres vueltas tuvo que dar Elvira Rodríguez Yañez, de 71 años, para que le renovaran la tarjeta de Mi Pasaje Verde, con la que tiene descuento de 100% en el transporte público.

“A veces tomo cuatro camiones al día. El tiempo sin tarjeta los tuve que estar pagando"

Además, en cada vuelta gastó dinero en cuatro camiones en total, pues, acompañada de su hija Luisa López, se trasladó desde la colonia Lomas del Paraíso, en Guadalajara, hasta la Estación San Juan de Dios.

La primera vez acudieron para saber si las podían atender, pues no contestaban llamadas y la página web se trababa. Además les dijeron que podían acudir, pero en el lugar les dijeron que era con cita. Después de intentarlo por cuatro días en la página web, pudo obtener una.

La segunda vez, acudieron porque la cita se la dieron dos semanas después y necesitaba el apoyo para su traslado, pero las regresaron y les dijeron que acudiera el día de su cita. Fue entonces cuando dió su tercera vuelta al lugar.

“A veces tomo cuatro camiones al día. El tiempo sin tarjeta los tuve que estar pagando. Nunca me había tocado esperar tanto por la cita o que no me atendieran”, compartió Elvira.

Luisa, quien la ha acompañado en el viacrucis, añadió que también tuvieron dificultades en el traslado por los cambios que ha habido en las rutas de transporte debido al Peribús.

“Tomamos el Peribús, transbordamos en el Macrobús y caminamos a la estación. Hicimos como 40 minutos. Ojalá quienes están adentro (del módulo) tomen en cuenta y hagan conciencia de las personas que vienen porque hay quienes tienen dificultad para caminar y las devuelven. Todos vamos para allá, deben entender a las personas mayores”, añadió.

Alberto Esquer, secretario del Sistema de Asistencia Social, aceptó, durante la presentación de avances del programa Mi Pasaje, que la plataforma estaba fallando debido a la saturación por la cantidad de beneficiarios que quieren refrendar al igual que los teléfonos.

Sin embargo, señaló que por el avance de 63% ahora debe haber menos saturación. Además, afirmó que aunque hay quienes van a los módulos directamente y sin citas sí han sido atendidos.

“Si ya dieron la vuelta y se trasladaron se atienden. La mejora es prioridad y buscamos alternativas para los adultos mayores. Esta vez duplicamos el personal y aumentamos los módulos”, destacó.

