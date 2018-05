Mejorar estado de derecho e infraestructura, compromisos de Alfaro ante industriales

Para incrementar la competitividad económica de Jalisco, el candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la gubernatura, Enrique Alfaro Ramírez, propuso trabajar en la vigencia del estado de derecho y mejorar la infraestructura, dentro de su programa de refundación del Estado.

Así lo dio a conocer en la Cuarta Convención de Industriales en Puerto Vallarta, en donde también afirmó su interés en mantener a Jaime Reyes Robles como titular de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICYT), y señaló que en caso de ganar Andrés Manuel López Obrador la Presidencia de México, trabajaría sin problemas con el actual candidato de la coalición Juntos Haremos Historia.

"No podemos hablar de competitividad en Jalisco si no tenemos carreteras públicas totalmente destrozada, si toda la infraestructura de salud está sin doctores ni medicinas cayéndose a pedazos, y si las escuelas públicas no tienen lo más minimo en equipamiento", advirtió Alfaro. "Hay desiertos completos en regiones del Estado que están generando un terrible problema de migración, generando abandono que a su vez genera violencia y descomposición social".

Alfaro expuso que necesitarán 160 mil millones de pesos para mejorar la infraestructura del Estado en cuatro temas: arreglo de centros de saludo y escuelas, construcción los sistemas de transporte masivo, y proyectos para resolver abasto de agua.

El aspirante de MC adelantó que ya tiene listo el proyecto del corredor Mariano Otero, y se comprometió a crear un sistema de transporte que conecte a Expo Guadalajara con el Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo. En temas de movilidad, Alfaro dijo que invertirá 25 mil millones de pesos en proyectos diversos como la Línea 4 del Tren Ligero a Tlajomulco.

Respeto a las elecciones presidenciales, Alfaro dijo que el candidato con quien mejor trabajaría sería Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente a quien el ex-alcalde tapatío brinda su apoyo explícito. Sin embargo, señaló que no tendría problemas en colaborar con López Obrador si éste ganara la elección.

"Quien vaya a ser Presidente de México tendrá nuestro respeto y apertura al diálogo, pero nunca miedo ni sumisión, esa historia del presidencialismo exacerbado en este país la vamos a derribar con trabajo, voluntad y compromiso", afirmó. "Las elecciones no hay que tratar de torcerlas, eso es un error, que sean los mexicanos que lo decidan.

Respecto a la continuidad de la SICYT y su titular Jaime Reyes, Alfaro lo expresó así; "uno de los temas que se han hecho bien en el estado es el tema de innovación, su agenda tiene cosas muy valiosas que tenemos que rescatar, e inclusive he planteado que la posición de Jaime tenga continuidad para poder darle un espacio de transición a la agenda de innovación".

Al final de su intervención, Alfaro el apoyo explicito del coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), Daniel Curiel. El aspirante a gobernador presentará en Puerto Vallarta su agenda turística para reactivar la zona de Costalegre.

