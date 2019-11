Medios de comunicación quieren generar pánico: Alfaro

Tras las críticas y cuestionamientos, principalmente de los medios nacionales, sobre las acciones de las autoridades en contra de la inseguridad y la delincuencia, el gobernador del Estado, Enrique Alfaro Ramírez, señaló a los medios de comunicación por crear pánico.

“Pareciera que hay una voluntad, un ánimo, de los medios de comunicación de generar miedo y pánico entre la población, de generar una sensación de que no hay nada por hacer, y no les gusta a los medios de comunicación que se los digan, ni el presidente, ni el gobernador, ni los alcaldes”.

Alfaro dijo que ya fue suficiente de jugar así con el país. “Lo digo como mexicano, a mí no me gusta la manera como se está exhibiendo al gobierno con un asunto como el que pasó en Sinaloa, yo respeto enormemente al Ejército y yo quiero que haya un Ejército fuerte, con credibilidad, no se vale exponer de esa manera a las instituciones públicas”.

El gobernador vaticinó que la campaña de desprestigio a las instituciones va a traer consecuencias graves que terminarán por afectar a todos los habitantes. Y el discurso se repitió para los medios locales, donde, dijo, cuestionan también sus resultados.

“Imagínense nada más, en un estado donde vamos avanzando y vamos dando resultados, en los que se va logrando poco a poco abatir los niveles de violencia, de impunidad, que nos lastimaron tanto, y que sean incapaces quienes se encargan de comunicar, de expresar la más elemental de las verdades para explicar lo que está pasando, que lo único a lo que se dediquen es decir, 'todo está mal', 'todo está terrible', 'no hay nada qué hacer', ¿a dónde quieren llevar las cosas”.

Sentenció que su gobierno no construye políticas de seguridad para dar gusto a los medios, sino para dar resultado a los jaliscienses. “En ese terreno vamos avanzando y vamos avanzando bien”.

Según dijo, su gobierno, junto con la Guardia Nacional y el Ejército, han contribuido a pacificar corredores que antes estaban sumergidos en la violencia. “Esa es la realidad, eso es lo que no quieren decir los medios de comunicación, porque ellos prefieren vender periódicos que cuidar la integridad la tranquilidad del estado”.

NM