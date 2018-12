Mediante alertas informarán a la Federación sobre seguridad en Guadalajara

A través de cuatro tipos diferentes de alerta será como se informará al Presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre la situación de seguridad de la región de Guadalajara, con la finalidad de que sea él quien decida quién le dará seguimiento a las diferentes problemáticas compartidas a través de Plataforma México, informó Claudia Delgadillo, secretaria técnica de la mesa de coordinación territorial para la construcción de la paz, región Guadalajara.

"El presidente estará canalizado a las instituciones responsables a través de este sistema. Se estará generando un esquema de atención con responsabilidad por cada una de las dependencias de todos los niveles de Gobierno. Estas alertas se clasifican en cuatro niveles y tendrán un tiempo de respuesta dependiendo de la urgencia y del impacto de los delitos", indicó Claudia Delgadillo.

Esta es la primer Mesa de coordinación territorial para la construcción de la paz, región Guadalajara y estos son los únicos asistentes. Entre los ausentes se encuentran representantes de @FiscaliaJal y @CEDHJ. pic.twitter.com/uZvwN1ydyJ — Rubi Bobadilla Info (@RubiBobadilla) 2 de diciembre de 2018

De acuerdo con lo dicho, las alertas urgentes tendrán respuesta en máximo una hora, como los delitos de alto impacto local y Federal. Las alertas de atención máxima serán atendidas en las siguientes 12 horas, como denuncias ciudadanas sobre alguna posible comisión de delito.

Las alertas de 24 horas y de hasta una semana como tiempo de respuesta, serán por ejemplo, las demandas ciudadanas sobre atención a problemas de seguridad. Por último, están las alertas de atención a largo plazo, que ofrecerán atención de entre una a cuatro semanas, dentro de ellas se ubicará a temas como la comisión reiterada de faltas administrativas que pongan en riesgo la seguridad y tranquilidad de los tapatíos.

Delgadillo señaló que todos los días se informará sobre la situación de dichas alertas a través de la mesa de coordinación territorial, cuánto se ha avanzado y si se han acatado o no las órdenes enviadas por el presidente.

La función de la mesa, según explicó la secretaria, será la de coordinar la política de pacificación a nivel federal, estatal y local, así como diseñar e implementar estrategias multisectoriales con la participación de la sociedad civil y autoridades municipales de Guadalajara.

De acuerdo con Delgadillo, ella no dará órdenes sobre las decisiones en materia de seguridad, pues solo se encarga de la coordinación de dicho mandato de AMLO, sin embargo, a través de la mesa podrá solicitar a las dependencias federales, estatales y municipales, la información sobre seguridad necesarias con la finalidad de diseñar y evaluar las políticas públicas ya establecidas.

La coordinación y el trabajo en equipo encaminado a preservar la seguridad y la paz así como atender las brechas de desigualdad de las y los tapatíos, ese será mi objetivo.

1/2 — Claudia Delgadillo (@ClaudDelgadillo) 2 de diciembre de 2018 En este esfuerzo caben todos, espero que por el bien de la Nación, entendamos que no se trata de buscar confrontaciones, al contrario, debemos atender la esperanza depositada en las urnas para avanzar a un mejor entorno de paz. #AbrazosNoBalazos #JuntosHacemosHistoria

2/2 — Claudia Delgadillo (@ClaudDelgadillo) 2 de diciembre de 2018

A esta primera reunión llevada a cabo en el Palacio Federal, la cual se realizará de lunes a domingo a las 8:00 horas, asistieron solo la secretaria técnica, Claudia Delgadillo; el coronel de Infantería, José Salvador León y el inspector de la Policía Federal, Sergio Consuelo Ramírez. Entre los funcionarios convocados a esta reunión que no se presentaron se encuentran el alcalde de Guadalajara, Ismael del Toro y representantes de la Comisaría tapatía, la Fiscalía del Estado y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco.

"A través de un comunicado que me llegó ayer a mi despacho el presidente de Guadalajara, Ismael del Toro, manifiesta que se está violando el artículo 115, pero es cuestión de diálogo. Ante el tema de inseguridad no podemos meternos a discutir la seguridad de nuestro Estado y municipio en particular, entonces confío plenamente en que el presidente estará acompañándonos a la brevedad, tal vez el día de mañana ya esté aquí en las mesas", expresó Delgadillo.

Además, la secretaria agregó que sí bien no es una obligación asistir a la mesa, este es un mandato federal y se estará informando al Presidente quiénes son las personas convocadas que no asisten a ella.

GC