Afirman que superdelegados respetarán la autonomía

Gabriel García Hernández, futuro coordinador de Programas Integrales de Desarrollo del nuevo Gobierno federal, dejó en claro que se respetará la autonomía de los gobernadores, y trabajarán en equipo con cada Entidad.

Al salir de la casa de transición del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), indicó que “no hay superdelegados y no va haber controversia, porque se va a respetar la autonomía y las atribuciones de los gobernadores”.

“Vamos a ir a servir a los gobernadores, no a otra cosa, (van) a coordinarse. Nosotros solamente estamos para servir. El único mensaje a los gobernadores es que se va a respetar la autonomía y se va a trabajar con todos”, subrayó García Hernández.

Sobre la controversia que presentarán los partidos de oposición contra la figura de los delegados, consideró que “está bien que se lleve los cauces legales, pero creo que no han revisado bien el proyecto que representan los delegados”. Agregó que si las controversias que se presenten tienen la razón, la Suprema Corte de Justicia de la Nación las validará.

Informó que será Alfonso Durazo, próximo secretario de Seguridad Pública, quien se encargará de dar a conocer el plan de seguridad que incluya a los delegados, y anotó que éstos sí deberían formar parte de las reuniones de gabinete de cada gobernador.

López Obrador explicó que está dispuesto a dialogar, pero no a ser coaccionado. “Hay diálogo, pero no voy a ser rehén de nadie, no voy a dejarme chantajear por nadie. Yo solo tengo un amo y un mandato y es el del pueblo de México. El mandato que me dio el pueblo es acabar con la corrupción, y voy a cumplir”.

Acciones de inconstitucionalidad

El presidente nacional interino del PRD, Ángel Ávila Romero, dio a conocer que su partido interpondrá una controversia constitucional para revertir la figura de los delegados en los estados. El secretario general de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, anunció que su instituto político también se unirá a la presentación de acciones.