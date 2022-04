Aunque hay quienes aún están en contra, los tapatíos aplaudieron la reforma aprobada durante la madrugada por los legisladores para integrar el matrimonio igualitario al Código Civil.

"El hecho de que estemos en 2022 y acepten a la gente como es y las diferencias se me hace muy bien, todo mundo tiene derecho a ser feliz. Viva el amor", señaló Daniel. Brenda Martínez añadió que México está muy atrasado, por lo que le parece bien lo aprobado: "es muy open mind".

El pleno del Congreso del Estado aprobó reformas al Código para precisar que el matrimonio es la unión de dos personas sin especificar género.

Los jaliscienses consultados en un sondeo realizado por EL INFORMADOR resaltaron que todas las personas, sin importar su orientación sexual, deben tener los mismos derechos.

Ana Rosa, por ejemplo, coincidió con Daniel en que "cada quien tiene derecho a hacer lo que quiera con su vida".

Diana resaltó que "amor es amor" y se debe respetar. "Esta muy bien. La verdad es que no me afecta en nada y no estoy en contra", agregó Gaby. Mientras que Mónica resaltó que "cada quien es libre de vivir y amar a quien quiera, mientras haya amor, todo está muy bien".

Kenia destacó que con la aprobación se rompen muchos estereotipos.

También hubo quienes señalaron que con esto beneficia en el tema legal pues podrán acceder a los mismos derechos que cualquiera, como Isaac, quien afirmó que "se consuma a nivel de derechos. Unión siempre ha existido, pero ahora tendrán derechos, en la parte legal, a otras cosas".

Aunque también hubo quienes opinaron en contra, como Benji Juárez, quien opinó que con esto "transmiten otro ejemplo a los pequeños que no saben lo que hacen". Mientras que otros, pese a que se declararon en contra, también dijeron respetar a quienes lo quieran hacer.

"No es una enfermedad": se pronuncian en contra de las terapias de reconversión

Durante la sesión, el Legislativo también aprobó multas para sancionar la aplicación de las llamadas terapias de conversión.

Ante ello, los jaliscienses se pronunciaron en contra de las terapias pues, coincidieron, en que no es algo que se cure.

"No hay pastilla o antídoto para que una persona se transforme en gay o en hetero", "no es una enfermedad" y "es una falta de respeto a las personas", con algunas de las opiniones que señalaron los tapatíos sobre las terapias de conversión.

Resaltaron que estas van en contra de los derechos de las personas y su integridad. Incluso, quienes se dijeron en contra del matrimonio, aplaudieron la prohibición de las terapias pues "obligarlos a algo que no quieren no creo que sea bueno", dijo, por ejemplo, Benji.

"Es algo natural, que siempre se ha dado y es el gusto de cada quien. Me gusta la idea (de su prohibición) porque es una idea de hace siglos", añadió Brenda.

Jalisco armoniza su Código Civil a mandato de la Corte

Con la reforma al Código Civil, Jalisco se convierte en el Estado 27 en armonizarse con el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que hace seis años invalidó los artículos del Código Civil de Jalisco donde se definía al matrimonio como la unión de un hombre y una mujer.

Lo avalado precisa que el matrimonio es una institución de carácter público e interés social, por medio de la cual dos personas deciden unirse para realizar la comunidad de vida, para la búsqueda de su realización personal y la fundación de una familia con respeto, ayuda mutua e igualdad de derechos y obligaciones. Para contraer matrimonio es necesario tener al menos 18 años.

