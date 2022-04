Aunque la votación de la reforma sobre el matrimonio igualitario fue cerrada, vía cédula, algunos diputados locales fijaron postura a favor y en contra de la reforma.

La diputada Mara Robles, coordinadora de la fracción de Hagamos, destacó que el tema fue motivo de lucha durante años de activistas que enfrentaron ataques por demandar sus derechos.

"Los hogares monoparentales no son el problema y los hogares homoparentales tampoco, eso no es lo que violenta a la sociedad; la discriminación, esa sí. Con o sin Estado, con o sin reforma, la gente ama a quien ama", dijo.

El presidente de la fracción de Morena, José María Martínez, sostuvo que los siete integrantes de su grupo parlamentario, presentes en la sesión, votaron a favor, aunque faltó el legislador Tomás Vázquez Vigil. El ex panista reconoció que en su caso "moduló" su perspectiva para apoyar el tema.

"Incluir la perspectiva de los demás en mi perspectiva me permite hoy modular mi postura respecto a lo que votamos el día de hoy y con esa perspectiva he analizado, he participado y voy a votar a favor del matrimonio igualitario", expuso.

La diputada de Futuro, Susana de la Rosa Hernández, quien presentó la iniciativa votada, agradeció que haya avanzado y calificó la aprobación como histórica.

"Se logró y vamos por más, vamos a buscar que se logren más"

El diputado Enrique Velázquez, de la fracción de Hagamos, recapituló los intentos previos para que el tema se discutiera y la demora del Congreso estatal en armonizar el Código Civil con la determinación de la Suprema Corte de Justicia que, desde hace seis años, invalidó los artículos del Código Civil estatal en los que definía el matrimonio como la unión de hombre y mujer

"Muchos decían que, por qué no se llama de otra manera, por qué tiene que ser matrimonio, pues porque si no se llama igual y reconoce los mismos derechos no es igualdad", expuso.

La emecista Dolores López Jara, presidenta de la Comisión legislativa de Igualdad Sustantiva, defendió la reforma y denunció que fueron objeto de decenas de mensajes de odio y amenazas vía internet, llamadas y de manera presencial.

"El discurso de odio no pertenece a la gente buena de Jalisco, estos temas no nos van a dividir; respeto el derecho de los que se han posicionado en contra. En este país no hay personas de primera y de segunda, la dignidad humana no se regatea. Los derechos son para todos y para todas. Todos pagamos impuestos" argumentó.

Aunque el dictamen avanzó con 26 votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones, únicamente el diputado panista Julio César Hurtado Luna se pronunció abiertamente en contra del paquete de reformas sobre los derechos de la comunidad LGBTTTIQ.

