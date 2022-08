Por las omisiones en el caso de Luz Raquel Padilla, quien fue quemada el 16 de julio en la colonia Arcos de Zapopan y falleció tres días después, Las Paritaristas presentaron una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ).

Además, clausuraron los edificios del Ayuntamiento de Zapopan, la Comisaría Municipal del mismo municipio y Palacio de Gobierno.

Pero también exigieron unas disculpas públicas al presidente municipal, Juan José Frangie y pronunciamiento al resto de las autoridades involucradas.

Nancy Castañeda, vocera de Las Paritaristas, señaló que a cada víctima se le debe hacer un plan especial, pues no se puede poner un plan genérico para todas.

"Exigimos disculpas públicas del mismo tamaño de las declaraciones que dio. Debería ser una disculpa con el mismo alcance y mismos medios de comunicación. Y haciendo que tus propios servidores públicos que compartieron la revictimización también compartan la disculpa pública", expresó.

Exigieron que se investigue quiénes fueron los servidores públicos omisos.

"Pedimos un pronunciamiento a todas las autoridades, que realmente se pongan a trabajar. Desde Las Paritaristas ofrecemos una capacitación. Esperamos que la Comisión se pronuncie con medidas cautelares y meteremos los recursos jurídicos necesarios para que, con la Ley Ingrid, sepan que en Jalisco se debe respetar", dijo.

La vocera añadió que también interpondrán una denuncia ante la Fiscalía General de la República y buscarán que la Comisión Nacional Para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) y el Instituto Nacional de las Mujeres, así como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, atraigan el caso, pues Jalisco tiene doble Alerta de Género.

"Pediríamos (en la comparecencia) que quitaran al fiscal (Luis Joaquín Méndez), pero sabemos que no va a pasar, así que esperamos que se deje ayudar. No dudamos de su capacidad en seguridad, pero que entienda que la perspectiva de género tiene que ser con las mujeres al centro y al frente. Esperamos escuche a las expertas. No es lo mismo un asalto a un hombre que a una mujer, ellas terminan atacadas en su cuerpo", agregó.

Tras el pronunciamiento en la CEDHJ, el grupo acudió a los edificios zapopanos y al Centro tapatío.

"A todos nos debería preocupar que el Instituto de las Mujeres Zapopan no ha hecho nada. La Secretaría de Igualdad Sustantiva debería estar revisando qué están haciendo los municipios con la alerta de género, más Zapopan que tiene doble Alerta. Su trabajo debe ser capacitar a todos los servidores públicos y vigilar", finalizó.

