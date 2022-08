A un mes de la muerte de Luz Raquel Padilla, la mujer quemada en Zapopan, la carpeta de investigación sobre su fallecimiento no se ha judicializado, comentó el magistrado Daniel Espinosa Licón; presidente del Poder Judicial del Estado.

El juzgador explicó que Sergio Ismael “N”, el vecino de Luz Raquel señalado en el caso, podría ser puesto en libertad pues solicitó la figura de suspensión condicional. Recordó que fue vinculado a proceso por el delito de lesiones y contra la dignidad; detalló que no lo investigan por amenazas pues la víctima no compareció al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para hacerse un dictamen psicológico necesario en ese tipo de delitos.

LEE TAMBIÉN: La Fiscalía de Jalisco recibiría apoyo de la FGR y el SSPC en el caso Luz Raquel

“La defensa solicitó una audiencia de suspensión condicional del proceso, esta figura se ha criminalizado y lo ven como un acto de injusticia. La figura de suspensión condicional del proceso señala que si la persona es la primera vez que delinque, no tiene una suspensión anterior, el delito que le atribuyen no excede de 5 años y repara el daño; la persona puede salir libre y se suspende el proceso, aunque le ponen condiciones. - ¿Lo van a liberar? - no sé, habría que ver si cumple los requisitos de la ley”, explicó.

El magistrado insistió en que si cumple con los requisitos el señalado quedará en libertad pues la aplicación de la suspensión condicional no queda a interpretación del juez que lleva el caso.

LEE TAMBIÉN: Localizan cadáver a un costado de plaza de toros en Tlajomulco

JL