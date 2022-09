En una reunión a puerta cerrada que duró cinco horas, el fiscal estatal Luis Joaquín Méndez Ruíz, compareció ante diputadas y diputados locales en el Congreso de Jalisco para presentar un informe sobre la investigación del caso de Luz Raquel Padilla.

Tras la reunión cerrada, el funcionario informó que no presentó detalles de la carpeta de investigación para no interferir en el proceso.

Cuestionado sobre fallas que han tenido en la indagatoria, dijo que no hubo revictimización de Luz.

“Nos sostenemos en que todo el proceso que se ha llevado a cabo ha sido apegado a los estándares que marcan la Constitución y tratados internacionales. Son varias las hipótesis que se están trabajando”, comentó.

El funcionario estatal evadió explicar por qué el caso no se registró como feminicidio, aunque refirió que se investiga bajo ese protocolo.

Sobre la posibilidad de que la Fiscalía General de la República atraiga la investigación, comentó que su dependencia sigue al frente del caso y la instancia federal sólo apoyará con asistencia técnica.

El diputado Gerardo Quirino Velázquez, presidente de la fracción de Movimiento Ciudadano, aseveró que en la reunión encontraron que hay distintas áreas de oportunidad.

Señalan falta de autocrítica

La coordinadora de la bancada de Hagamos, Mara Robles Villaseñor, calificó como preocupante la falta de autocrítica de los funcionarios estatales que dijo evadieron los cuestionamientos.

“La situación es grave, no reconocen ningún error y consideran que el movimiento feminista ayuda a la revictimización. Estamos en riesgo porque las autoridades no tienen interés en protegernos, tienen interés en protegerse a ellos mismos”, expuso.

Sostuvo que la misma postura tuvieron la secretaria de igualdad, Paola Lazo Corvera y el Comisario de Seguridad Pública de Zapopan, Alberto Arizpe García.

La diputada de Morena, Claudia García Hernández, coincidió en que no hubo autocrítica, ni el reconocimiento de omisiones en la investigación.

“Aún y cuando nosotros aludimos a la revictimización en su respuesta no lo aceptó, no lo asumió. La verdad no quedo satisfecha ni por el formato, ni por las respuestas que hubo; debió haber sido abierto”, dijo.

La diputada priista, Hortensia Noroña, también refirió que no hubo autocrítica de los funcionarios estatales que no reconocieron fallas en las investigaciones.

“Difícil que esta comparecencia cumpliera con el propósito de esclarecernos la ruta que está siguiendo la fiscalía o dar seguridad a los jaliscienses de que un hecho de este tipo no va a volver a suceder”, planteó.