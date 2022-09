Integrantes de colectivas feministas protestaron frente al Congreso de Jalisco en rechazo a la comparecencia a puerta cerrada del fiscal estatal Luis Joaquín Méndez, por el caso del Luz Raquel Padilla. Las activistas colocaron en las vallas del cerco cartulinas con preguntas a los funcionarios y consignas exigiendo justicia.

“Una comparecencia del fiscal para revisar una carpeta de investigación no es facultad del Legislativo, quieren una reunión entre cuates para tratar de parar algo que el propio fiscal destapó. No nos quieren dar la cara, esta administración no le da la cara a las mujeres y no nos dice de frente qué sucede con la Fiscalía y con las carpetas de investigación, no sólo de Luz Raquel, sino de todas las carpetas abiertas”, expuso Sandra Quiñonez coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem)

Las manifestantes condenaron que el ejercicio fuera reservado y solicitaron ser atendidas por los integrantes de la Junta de Coordinación Política para entregarles 13 mil firmas de respaldo a que la comparecencia fuera pública. La diputada de Morena, Claudia García Hernández, salió a dialogar con las activistas que rechazaron la interlocución. En la protesta participó Candelaria Ochoa, regidora de Morena en Guadalajara y Valeria Ávila vicepresidenta de Hagamos.

El director General en Delitos de Violencia contra las Mujeres en Razón de Genero y Trata de Personas, Jorge Baltazar Pardo Ramírez, encargado del Centro de Justicia para las Mujeres y Jorge Alberto Arizpe García, comisario general de seguridad pública de Zapopan, llegaron al Congreso una hora antes de la comparecencia, a la cual también asistió la secretaria de igualdad Paola Lazo Corvera. Los funcionarios no ingresaron por la puerta principal.

La sesión reservada comenzó con sólo once diputadas y diputados presentes.