Luchas contrapuestas: Aborto sí, aborto no

El pasado 28 de septiembre, día en que se conmemora la lucha por la despenalización del aborto en América Latina, los colectivos a favor su legalización lanzaron consignas y marcharon por las calles de Guadalajara. Y mientras eso sucedía, los colectivos que se oponen a esta medida rodearon la Catedral de la ciudad en una manifestación simbólica que, según expusieron, demuestra su interés en la defensa de la vida.

Son dos posturas encontradas, pero ¿cuáles son sus demandas y sus argumentos? ¿Por qué defienden una medida o están en contra de ella?

Estas son las posturas de Leona Galindo, de la colectiva “Aquelarre Radical Gdl”, y de Esperanza Íñiguez, coordinadora de “Mujeres al Frente Construyendo la Paz”, del Frente Nacional por la Familia capítulo Jalisco.

Leona Galindo, integrante de la colectiva Aquelarre Radical Gdl

Cortesía: Romina Marrón

- ¿Podría definir qué es el aborto?

- Es la interrupción del embarazo en cualquier momento de la gestación, por causa natural o inducida.



- ¿Qué lema define la lucha para legalizar el aborto?

- No tendría autoridad para poner el lema, pero algunos de los más usados son: “Mi cuerpo es mío, y mía la decisión” y “por el derecho a decidir”. Vamos, todos se refieren a que la decisión (de abortar o no) es de nosotras, y no vemos la razón por la que el Estado o la Iglesia intervengan en esto. Nuestros pañuelos verdes literalmente dicen: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”.



- ¿Por qué se debe legalizar?

- Los argumentos son varios y no se trata de debatir por la vía moral. Primero, el aborto es un derecho humano y debe legislarse para que las mujeres puedan decidir. ¿Cómo es que un embrión tiene más derechos que una mujer? Obligar a finalizar un embarazo no deseado también es tortura. Segundo, claro que reconocemos que un embrión tiene vida; el punto es en qué momento pasa a ser sujeto de derechos. Dentro de las primeras 12 semanas no es consciente de que está allí; es un tejido nervioso. Entonces, no se trata de los embriones; se trata de una mujer que no quiere ser madre.

- Hay quienes dicen que se debe priorizar la lucha hacia la atención de mujeres que son víctimas de una violación y mujeres que están en riesgo durante el embarazo, ¿cuál es la lectura sobre ello?

- Actualmente hay mucha criminalización. Cuando una chica se acerca al aborto son malos tratos y moralidad. No entienden que muchas mujeres acceden a este derecho y no porque no lo quieran; es porque necesitan que les quiten el producto de una violación. Si sólo fuera tan fácil darlo en adopción, pero hay miles de niños en casas hogar siendo violentados. Humanamente, lo mejor es no traer a alguien a sufrir.



- ¿Cuál es la postura acerca de la objeción de conciencia, o bien, la negativa de ciertos médicos a acatar órdenes o leyes por motivos éticos, morales o religiosos?

- Muchos ponen sus creencias morales y religiosas por delante, y deberían poner el servicio sobre el resto. Su paciente es la mujer. Les queda grande el saco.

- ¿Qué tan complicado es el acceso a medicinas que inducen el aborto?

- Usualmente las personas de las farmacias se niegan a vender aunque no se requiere una receta médica para solicitarlas. Entonces, se vuelve complicado conseguirlas. La mayoría de las chicas (que las buscan) son jóvenes y el medicamento más barato te sale en 600 pesos, lo que es casi imposible de juntar para muchas; en especial para quienes estudian y tienen muy contados sus ingresos.

- ¿Cuál es el riesgo de que la interrupción del embarazo sea ilegal?

- Que sigan existiendo muertes y fraudes. Hemos tenido casos de chicas que no encontraban el medicamento en la ciudad, pagaron 200 dólares por él y resultó que eran aspirinas o cualquier otro medicamento que, obviamente, no funcionó. También hay ciertas asociaciones que se dicen pro-aborto pero se dedican a intimidar a las mujeres que dudan en gestar. Les dicen que es un procedimiento muy doloroso y les muestran videos de técnicas abortivas de hace décadas.

Prometen que les van a ayudar con una beca, pero una vez que nace el bebé se desentienden de ellas, las bloquean y hacen como si no las conocieran. De ser legal, el Estado podría proveer el servicio de manera gratuita y habría clínicas de acceso que en casos de gestaciones cercanas a las 12 semanas realizaran procedimientos de aspirado, los más seguros y rápidos.

- ¿Qué modificaciones piden a la Ley?

- Modificar el Artículo 4 de nuestra Constitución estatal, donde se define una protección a la vida desde la fecundación. Reformas en los artículos 227, 228 y 229 del Capítulo 8 del Código Penal. Los primeros dos deben reformarse en cuanto a los castigos a quienes aborten y auxilien. En el 229, se tiene que integrar la causal económica para que las mujeres puedan abortar en caso de no poder sustentar sus gastos.

- En conclusión, ¿qué piden?

- Que el sistema de Salud sea funcional. Que no sea sólo entregar un condón sin explicar nada. Que éste informe y otorgue distintos métodos anticonceptivos, porque como seres sexuales y asexuados no nos vamos a abstener. Pedimos educación sexual para conocer; muchas mujeres no conocen las causas por las que pueden quedar embarazadas. Y aborto legal para no morir en un intento clandestino. Buscamos que todos los embarazos sean deseados; que esos bebés tengan una vida digna y no llena de maltratos.

- ¿Cuáles son las figuras a presionar en el Congreso del Estado?

- Una de las figuras a la que nos podríamos acercar es la diputada Sofía Berenice García. Justo a ella le hicimos llegar nuestro posicionamiento el 28 de septiembre. Estamos abiertas a modificaciones. Esta es la primera vez que, como colectivas y mujeres apolíticas, hacemos una solicitud sobre el tema. También nos acercaremos a (las legisladoras) Mirza Flores, Verónica Juárez y Claudia Salas.

- ¿Cuál sería el modelo a seguir?

- No se necesita descubrir el hilo negro. En la Ciudad de México ya existe un modelo adaptado a nuestra forma de vivir y a las normas mexicanas. Proponemos su uso.

Esperanza Íñiguez,.coordinadora de “Mujeres al Frente Construyendo la Paz”

Cortesía: Frente por la Familia capítulo Jalisco

- ¿Podría definir qué es el aborto?

- Aborto es expulsar o terminar algo.



- ¿Qué lema define la lucha para defender las dos vidas?

- “Mujeres al frente luchando por la paz”. Nosotros no podemos hablar de paz desde cosas que generan violencia, y un aborto es un asesinato. Sé que es una palabra fuerte, pero es la verdad.

- ¿Por qué no se debe legalizar la interrupción del embarazo?

- En primer lugar, el aborto es un asesinato. Lo primero es el derecho a la vida desde la fecundación y si no tenemos derecho a la vida, no tenemos nada. No puede ser legal porque hay otra persona en el vientre, independientemente de su tiempo de gestación. Además, no puede ser seguro el realizar esas prácticas, como si fuera tan sencillo con pastillas y desde casa. Sabemos que tiene complicaciones y que puede ocasionar hasta la muerte. Si bien sabemos que hay mujeres que viven su embarazo solas, que esa es su realidad, que fue inesperado, todos deberíamos saber que el resultado de la sexualidad es un embarazo. Que no se logre la mayoría de las veces, es otra cosa.

- Hay quienes dicen que deben persistir las causales de aborto en situaciones como las de mujeres víctimas de una violación y mujeres en riesgo durante el embarazo, ¿cuál es la lectura sobre ello?

- Creo que lo peor de esto es que se ha convertido en una espiral de violencia permitir eso (abortar bajo dichas causales), porque al no pedirle a la mujer una prueba de su agresión se está dejando libre a un violador en la calle y no se le persigue. Creo que estamos viendo mal el problema de la violencia hacia la mujer y colocar el aborto como respuesta a esto es minimizar la situación. Por la parte médica, creo que cuando hay una causa así es fundamental una decisión médica para el beneficio de ambos. En realidad, creo que sucede en muy pocos casos; son mínimas las posibilidades de que esto ocurra.

- ¿Cuál es la postura acerca de la objeción de conciencia, o bien, la negativa de ciertos médicos a acatar órdenes o leyes por motivos éticos, morales o religiosos?

- Creo que debemos contar con médicos que cumplan con su juramento hipocrático. Que velen por la vida desde el momento de la concepción.

- ¿Qué opina de los medicamentos que permiten la interrupción del embarazo?

- Tengo que reconocer que las mujeres van a seguir abortando, pero no creo que sea la respuesta y lo único que puede reducir la violencia es un ambiente de paz, una correcta educación sexual, con sus convicciones familiares y sin que intervenga en esto el Estado. Poner el aborto como solución no es la respuesta, porque entonces si tú me estorbas te voy a asesinar. Otra persona puede pensar eso cuando tengas tres años, otra cuando tengas 15 y otra cuando sean 60, y eso es peligroso. Podemos estorbar a cualquier edad, por eso luego quieren legalizar el aborto y la eutanasia, porque pensamos que todo lo legal es bueno.

- ¿Considera que sería un riesgo legalizar el aborto?

- Definitivamente. Bueno, con esto se comprometen la salud física y emocional de la mujer. Estos grupos que lo promueven nunca hablan de las implicaciones que tienen las pastillas, ni los procedimientos, y después del aborto dejan a las mujeres solas. Incluso, algunos médicos que han acompañado procesos de abortos se suicidan. Esta situación se llega a comparar hasta con el síndrome de la postguerra. Además, científicamente está comprobado que la vida surge desde la concepción. Hay que recordar que un derecho universal y que no podría estar por debajo de un derecho sectorial.

- ¿Qué modificaciones piden a la Ley?

- Primero, pedimos que se mantenga el Artículo 4 de la Constitución tal y como está, en donde se asegura que la vida inicia desde la fecundación. Luego, la inserción de sanciones para el aborto. En sí, lo que se propone en cualquier caso de asesinato. Claro que antes de esa sanción, pienso en muchas acciones gubernamentales que se deben de hacer para evitar el aborto. También pedimos sanciones a los padres que dejan desprotegidos a sus hijos. Debería de existir una regulación más estricta que permita a la mujer hacer saber que la responsabilidad es compartida.

- En conclusión, ¿qué piden?

- Nos damos cuenta que lo que buscan las mujeres con un embarazo no deseado es apoyo de una comunidad. Entonces, buscamos que el Estado no garantice el aborto porque no creemos que esa sea la solución. En su lugar, pedimos que la autoridad genere un entorno con leyes para el bienestar tanto de las mamás como de los papás. Es decir, que realice políticas públicas que apoyen a la mujer y a la familia como unión celular, porque a veces salen normas federales disfrazadas para promover el aborto.

- ¿Quiénes son las figuras a presionar en el Congreso del Estado?

- En general, todas.

- ¿Cuál sería el modelo a seguir?

- Modelos como los de Noruega y Dinamarca: países que han apostado por el tema de la familia. Dan incentivos económicos conforme tienes hijos y reducen sus impuestos según el número de hijos que tengas. También conceden incapacidad al papá cuando el bebé nace.

