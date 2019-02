Los “wikis” dejan atrás candidaturas independientes y apuestan por partido

Los miembros de la organización Wikipolítica, cuyos integrantes no consiguieron, a través de las candidaturas independientes, los puestos por los que compitieron durante el pasado proceso electoral, ahora buscan conformar un partido político: Futuro.

Durante el anuncio, que se llevó a cabo en el Parque “José Clemente Orozco”, afirmaron que si consiguen, antes del 31 de diciembre, las 15 mil 389 firmas que necesitan, competirán en los comicios de 2021.

Pedro Kumamoto, ex aspirante al Senado de la República, comentó que saldrán a las calles para pedir el apoyo de las personas y aseguró que su objetivo es redefinir lo que es un partido político.

“Estos partidos deshonestos y corruptos desde luego que no los queremos, pero creemos que debemos utilizar esta herramienta para poder construir un futuro alternativo”.

Susana de la Rosa, quien no llegó al Congreso local, resaltó el millón de votos que obtuvieron en las elecciones de 2018 sin pactar con poderosos, sin guerra sucia ni derroche de recursos públicos.

Susana Ochoa, quien buscó representar al Distrito 10, criticó el papel de las autoridades en la conformación de las fiscalías y la desaparición del Instituto Jalisciense de las Mujeres.

Pedro Kumamoto (centro) se dijo emocionado, aunque a su vez reconoció que se trata de un reto mayúsculo. “Lo vamos a lograr”, apuntó. EL INFORMADOR/Y. Mora

Refundación, hasta acabar con vicios de clase política: “wikis”

Durante la presentación del nuevo proyecto de los integrantes de Wikipolítica, quienes ahora buscan conformar un partido político cuyo nombre será Futuro, Susana Ochoa, ex aspirante al Congreso de Jalisco por el Distrito 10, afirmó que no habrá refundación (bandera que Enrique Alfaro tomó desde la campaña electoral del año pasado) si no se acaba primero con los vicios de la clase política, que ha olvidado trabajar por el bien común.

“El cambio del que hablaban en sus campañas se ha convertido en la incapacidad de ponerse de acuerdo con la sociedad en temas tan importantes como las fiscalías y el Instituto de las Mujeres”, dijo la ex candidata en el Parque José Clemente Orozco, cerca de la Glorieta Minerva.

Pedro Kumamoto, ex diputado local y quien no consiguió un espacio en el Senado de la República, destacó que aunque se puede hacer mucho con una candidatura independiente, como lo hizo la agrupación en 2018, existen desventajas en cuestión de dinero y alianzas.

“La honestidad con la que nos hemos comportado durante los últimos seis años, la austeridad que nos ha caracterizado, la formalidad con la que atacaremos la corrupción y nuestro proyecto de Estado nos diferenciará de otras fuerzas políticas”, agregó Kumamoto.

Por otra parte, Susana de la Rosa, quien tampoco llegó al Legislativo, acentuó que llevarán a cabo alianzas con organizaciones de la sociedad civil y estudiantes, entre otros grupo, y aseguró que no pretenden ser una “herramienta de poder”.

Para cumplir su meta y convertirse en una nueva fuerza política en la Entidad, los “wikis” deben reunir, antes del 31 de diciembre de este año, 15 mil 389 firmas. De la Rosa presumió que en los comicios anteriores obtuvieron un millón de votos.

Los retos

Jesús Ibarra, académico del ITESO, advierte que la agrupación Wikipolítica se enfrentará a cinco retos si logra convertirse en un partido:

Membresía. Tendrán que definir la democracia interna para elegir a sus líderes y los filtros para recibir a los militantes.

Pluralismo. Deberán decidir qué tanto van a permitir libertad a sus representantes frente a la disciplina partidista.

Congruencia. Otro punto importante para el investigador es la definición de su ideología en temas polémicos como el aborto.

Financiamiento. Ibarra resalta que el financiamiento y fiscalización son clave, pues los partidos tienen aparatos muy caros que mantener.

Competitividad. Los “wikis” tendrán que ser competitivos con un aparato de partido pobre, con reglas de democracia fuertes y con asambleas en las que pueden prevalecer las posiciones de líderes carismáticos.

¿Qué se necesita para formar un partido político en Jalisco?