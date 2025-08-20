Logran la detención de policía señalado por el asesinato de una familia en Zapopan

Este miércoles la Fiscalía de Jalisco informó sobre la detención de un policía de Zapopan, señalado como presunto implicado en el caso del asesinato de una familia zapopana, cuyos cuerpos fueron encontrados en un tramo carretero camino a San Cristóbal de la Barranca. Con él, suman cuatro las aprehensiones por este hecho, registrado en julio pasado.

"Sin dejar de atender el caso desde que se abrió la carpeta de investigación, la Unidad de Investigación Especializada en Homicidios Intencionales logró una detención más relacionada a este crimen sucedido la noche del 9 de julio, en un domicilio ubicado en el poblado de La Magdalena, del Municipio de Zapopan", señaló la dependencia estatal en un comunicado.

Se trata de Pablo "N", identificado como elemento activo de la Policía de Zapopan, y a quien se le investiga por su posible participación activa en el asesinato de las cuatro víctimas (un hombre de 35 años, una mujer de 34, una adolescente de 13 y un niño de 2 años y 9 meses), cuyos cuerpos fueron localizados sin vida luego de la privación de su libertad en un paraje cercano al kilómetro 23 de la Carretera Federal, en el Municipio de San Cristóbal de la Barranca.

"Según se desprende de las indagatorias, Pablo "N" habría sido participante activo en los hechos que arrebataron la vida a la familia, por lo que la Unidad Especializada continuará con las investigaciones que permitan esclarecer los hechos", dijo la fiscalía estatal.

Recordó también que por este hecho ya hay otras tres personas detenidas, vinculadas a proceso y en prisión preventiva oficiosa por un año: Mario Alberto "N", José Ángel "N" y Christian Oswaldo "N", "a quienes también se les investiga por su probable responsabilidad en el delito de desaparición forzada de personas, en agravio de la familia víctima".

Las tres primeras personas señaladas fueron detenidas también por elementos de la Policía de Investigación de la Unidad de Investigación Especializada en Homicidios Intencionales, el pasado 14 de julio.

De acuerdo con lo referido previamente por el fiscal del Estado, Salvador González de los Santos, una de las líneas de investigación que se siguen por este multihomicidio es el robo a la familia, ya que el padre se dedicaba al préstamo de dinero, teniendo fuertes cantidades de efectivo en su domicilio, situación que habría sido aprovechada por el hermano de la víctima. Habría plagiado a la familia entera para después asesinar, con ayuda de elementos de la policía zapopana, a cuatro de sus integrantes, robándoles el dinero (aún sin cuantificar), vehículos y armas.

Solo se salvó un menor de solo nueve años de edad, quien habría sido quien alertó a las autoridades sobre el asesinato de sus padres y sus hermanos, dando con la ubicación de los cuerpos en el lugar antes mencionado.

YC