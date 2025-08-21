Autoridades coordinan preparativos para la Romería 2025

La Romería 2025, uno de los eventos religiosos más importantes de México y declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, se acerca, y las autoridades trabajan de manera coordinada para garantizar su desarrollo seguro y ordenado.

Ayer, tras supervisar los trabajos de Protección Civil y Bomberos, la Comisaría de Guadalajara, Servicios Públicos y Desarrollo Económico, que atendieron afectaciones por las recientes lluvias, se llevó a cabo una reunión de seguimiento sobre la organización de la Romería. Al encuentro asistieron el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, y representantes del Arzobispado de Guadalajara.

El objetivo del encuentro fue revisar todos los detalles de logística, seguridad, infraestructura y servicios para que los asistentes, tanto nacionales como internacionales, puedan disfrutar del evento con tranquilidad y confianza. Se enfatizó la importancia de garantizar el bienestar de los peregrinos y residentes, así como de minimizar riesgos relacionados con la movilidad, la asistencia médica y la atención de emergencias.

Las autoridades destacaron que la coordinación entre instancias municipales y religiosas es clave para mantener la tradición y el carácter cultural del evento, preservando su valor patrimonial y fortaleciendo la experiencia de los fieles.

La alcaldesa de Guadalajara, Vero Delgadillo, también presente, agradeció especialmente al Cardenal José Francisco Robles Ortega por su tiempo, disposición y apoyo, fundamentales para el éxito de la Romería 2025.

