De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el monzón mexicano; una circulación ciclónica en altura que prevalecerá en el noreste; canales de baja presión al interior; aire húmedo del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe; y la onda tropical número 24 sobre el sur del territorio nacional, generarán lluvias fuertes —de 25 a 50 milímetros— en Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Guanajuato, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México y Campeche. En Puerto Vallarta, se espera caída de lluvia eléctrica en horas de la tarde.

¿Lloverá hoy 21 de agosto en Puerto Vallarta?

En la ciudad de Puerto Vallarta y, de acuerdo con la cadena Meteored, el cielo permanecerá mayoritariamente soleado; con temperaturas que oscilarán de los 32 a los 24 grados centígrados y ráfagas de viento Oeste que correrán a 24 km/h. Se prevé tormenta eléctrica, con una acumulación de agua de 3.1 milímetros, en el 70% de su región.

02:00 a 03:00 PM Lluvia (70%) Acumulación de agua de 0.3 mm 05:00 a 06:00 PM Lluvia (80%) Acumulación de agua de 1 mm 07:00 PM Tormenta (30%) Acumulación de agua de 1.6 mm

Asimismo, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que Jalisco, por su parte, tendrá lluvias de moderadas a fuertes hacia el sur y occidente del territorio, con acumulados importantes en áreas de la Costa Sierra Occidental.

Con información del SMN, IAM, The Weather Channel y Meteored.

AO