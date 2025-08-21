De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el monzón mexicano; una circulación ciclónica en altura que prevalecerá en el noreste; canales de baja presión al interior; aire húmedo del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe; y la onda tropical número 24 sobre el sur del territorio nacional, generarán lluvias fuertes —de 25 a 50 milímetros— en Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Guanajuato, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México y Campeche. En Puerto Vallarta, se espera caída de lluvia eléctrica en horas de la tarde.En la ciudad de Puerto Vallarta y, de acuerdo con la cadena Meteored, el cielo permanecerá mayoritariamente soleado; con temperaturas que oscilarán de los 32 a los 24 grados centígrados y ráfagas de viento Oeste que correrán a 24 km/h. Se prevé tormenta eléctrica, con una acumulación de agua de 3.1 milímetros, en el 70% de su región. Asimismo, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que Jalisco, por su parte, tendrá lluvias de moderadas a fuertes hacia el sur y occidente del territorio, con acumulados importantes en áreas de la Costa Sierra Occidental.Con información del SMN, IAM, The Weather Channel y Meteored.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.AO