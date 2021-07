Vecinos afectados por las inundaciones del fin de semana pasado de Lomas de la Primavera y Miramar de Zapopan se manifestaron este martes en avenida López Mateos, casi a su cruce con Periférico en los dos sentidos de la vía, ocasionando caos vial en la zona, para exigir a las autoridades que los apoyen para recuperar todos sus bienes.

Alrededor de las 10:00 horas los manifestantes damnificados cerraron la circulación de López Mateos cruzando vehículos y también colocándose con pancartas por toda la vía, esto en la colonia El Mante, a unos metros del sitio de taxis de Los Gavilanes.

EL INFORMADOR / G. Gallo

“El cuerpo de Protección Civil no nos apoyan, mis propios vecinos me ayudaron a sacar las cosas, mi casa está para caerse, horrible, pasaron los policías y Protección Civil no ayudaron, pasaban por calles y calles, nada que ayudaban, los vecinos eran los que estaban ayudando a sacar las cosas”, comentó una vecina de la zona que prefirió el anonimato.

Al lugar acudió personal del Ayuntamiento zapopano para llegar a un acuerdo sobre las demandas que solicitan como el apoyo con sus enseres, mantenimiento y limpieza a su domicilio, entre otros puntos.

También los afectados por las lluvias exigían que en el albergue que se implementó en el centro educacional La Colmena los dejen ingresar para descansar, ya que llegan cansados de limpiar y sanear casas, y los bomberos solamente los dejan estar por lapsos.

Fue alrededor de las 12:30 horas cuando los manifestantes se retiraron de la vía, luego de llegar a un acuerdo con las autoridades municipales y estatales, quiénes en mutuo acuerdo firmaron un documento con las demandas establecidas.

