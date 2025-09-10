Lluvia en la ZMG colapsa avenidas y provoca suspensión del Tren Ligero y Mi Macro Calzada

La lluvia registrada durante la tarde y noche de este miércoles en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) colapsó varias de las principales vialidades de la ciudad, además de generar apagones, semáforos sin funcionar y pausa del transporte público.

Se reportan semáforos sin funcionar en el cruce de 8 de Julio y López de Legaspi provocando que la fila de carros llegue prácticamente a Lázaro Cárdenas, y afecta los cruces de Calle 6 y Palma Sola.

En los cruces de Gobernador Curiel y Bellas Artes en la Colonia Miravalle, una camioneta se quedó inundada.

La Secretaría del Transporte informó que quedó suspendido el servicio de Mi Macro Calzada, por inundación en la estación de Artes Plásticas, en ambos sentidos.

�� #AlertaSetran



Queda suspendido el servicio de #MiMacroCalzada, por inundación en la estación de Artes Plásticas, en ambos sentidos.



Agradecemos su comprensión.

El servicio de la Línea 1 de Mi Tren se suspendió debido al alto nivel de agua en la estación Isla Raza.

Sin embargo, a las 9:17 se restableció el servicio tras la disminución del nivel de agua en la estación Isla Raza.

En algunos puntos de la ciudad se reportaron lluvias con granizo y tormenta eléctrica.

#AvisoSITEUR | Se restablece el servicio de la #Línea1 de #MiTren tras la disminución del nivel de agua en la estación Isla Raza.



En dicho tramo, la operación se realiza con marcha de seguridad para garantizar la circulación de manera segura. Agradecemos tu comprensión. pic.twitter.com/Ae3alcQT1l— Siteur Jalisco (@SITEURJAL) September 11, 2025

