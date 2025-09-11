¿Lloverá hoy en la Ribera de Chapala? Este es el pronóstico

En su pronóstico de este jueves, el sitio especializado Meteored señala la probabilidad de que se presenten lluvias ligeras en la Ribera de Chapala, aunque no se descarta que en algunas zonas caigan tormentas acompañadas de actividad eléctrica.

Clima Ribera de Chapala HOY jueves 11 de septiembre de 2025

Ajijic

Este jueves, en Ajijic se espera que predomine una combinación de nubes y claros durante la mayor parte del día. No se descarta la aparición de lluvias débiles durante la noche.

Hora Probabilidad de lluvia 20:00 40% 23:00 50%

Se estima que la temperatura máxima alcanzará los 25° C, y la mínima los 18°.

Jocotepec

Del mismo modo, en Jocotepec se espera una combinación de Sol y nubes a un cielo parcialmente nublado durante el día. En la noche, hay una probabilidad baja de que se presente una lluvia con descargas eléctricas.

Hora Probabilidad de lluvia 17:00 30% 20:00 30% 23:00 30%

Se prevé una temperatura máxima de 26° C, y una mínima de 17°.

Chapala

Aunque no se descarta la aparición de una precipitación de baja intensidad durante la mañana, la probabilidad de lluvia para Chapala se concentra sobre todo en horas de la noche. El resto del día se espera la presencia de nubes con momentos de Sol.

Hora Probabilidad de lluvia 10:00 30% 20:00 50% 23:00 50%

En cuanto a la temperatura, se espera una máxima de 25° C, y una mínima de 18°.

Ocotlán

Ocotlán arranca el día con un cielo parcialmente cubierto, aunque posteriormente se espera que predomine una combinación de Sol y nubes. En la tarde y la noche es posible que se presenten lluvias con descargas eléctricas.

Hora Probabilidad de lluvia 17:00 30% 20:00 50% 23:00 50%

