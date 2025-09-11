Jueves, 11 de Septiembre 2025

Caerá la tormenta en Puerto Vallarta este jueves

En la ciudad vallartense, se espera la precipitación de tormenta eléctrica en horas de la tarde

Por: Ámbar Orozco

En la ciudad de Puerto Vallarta se espera un gran diluvio en este miércoles. EL INFORMADOR / ARCHIVO

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la zona de baja presión con probabilidad de convertirse en ciclón tropical que se desplazará al sur de Guerrero; un canal de baja presión que se extenderá desde el occidente hasta el centro del país; y canales de baja presión, traerán lluvias muy fuertes —de 50 a 75 milímetros— en el sureste de Jalisco, Colima, el noroeste de Michoacán, el centro y la costa de Guerrero. En Puerto Vallarta, se espera la precipitación de tormenta eléctrica en horas de la tarde.

¿Lloverá hoy 11 de septiembre en Puerto Vallarta?

De acuerdo con la cadena Meteored, en las costas vallartenses el cielo permanecerá con nubes y claros; con temperaturas que oscilarán de los 31 a los 24 grados centígrados y ráfagas de viento Suroeste que correrán a 24 km/h. Asimismo, se registra la caída de lluvia eléctrica —con una acumulación de agua de 0.9 mm— en el 80% de su región durante las siguientes horas:

03:00 PM Lluvia (50%) Acumulación de agua de 0.2 mm
05:00 PM Tormenta (50%) Acumulación de agua de 0.4 mm
06:00 PM Lluvia (60%) Acumulación de agua de 0.3 mm

Asimismo, habrá oleaje de hasta 2 metros en sus costas. 

Asimismo, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que, para el Estado de Jalisco, se pronostican lluvias con actividad eléctrica al centro, sur, oriente y occidente del territorio.

Por último, el SMN reiteró que la zona de baja presión en el Pacífico mexicano mantiene 90% de probabilidad para desarrollo ciclónico en el pronóstico a 48 horas y 7 días; actualmente se localiza a 145 kilómetros al suroeste de Lagunas de Chacahua, Oaxaca, y a 255 km al sureste de Acapulco, Guerrero, se desplaza hacia el oeste-noroeste. 

Con información del SMN, IAM, The Weather Channel y Meteored.

