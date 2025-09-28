¿Habrá aumento en el pago de la Pensión Bienestar en 2026? Esto se sabe

En la presentación que el Gobierno de México hizo del Paquete Económico 2026, uno de los anuncios más relevantes fue el aumento que se tiene previsto en los pagos de la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Con esta propuesta de política económica, la Presidenta Claudia Sheinbaum no solamente garantizó la permanencia de este programa, que es un derecho constitucional y, por ende, una obligación del Estado mexicano, además se indicó que el monto seguirá aumentando para preservar su valor real ante la inflación proyectada.

El aumento en el pago de apoyos forma parte de los esfuerzos del Gobierno de México para fortalecer los Programas del Bienestar.

¿Cuánto aumentará la Pensión Bienestar en 2026?

Aunque todavía no se ha confirmado cuál será el monto de los pagos de la Pensión Bienestar en el 2026, con una inflación estimada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del 3.0% para ese año, se prevé que los depósitos incrementen de 186 a 200 pesos.

En el 2025, el monto de la Pensión Bienestar subió a 6 mil 200 pesos, doscientos más que en el 2024, cuando se entregaban 6 mil pesos bimestrales.

Considerando estos datos, para el 2026 el pago de la Pensión Bienestar para las personas adultas mayores podría ascender a los 6 mil 400 pesos.

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación ya fue entregado al Congreso, por lo que todavía debe ser analizado y aprobado por la Cámara de Diputados a más tardar el 15 de noviembre.

En la propuesta se contempla una inversión de 526 mil 508 millones de pesos (mdp) para la Pensión para adultos mayores.

Se espera que el anuncio del monto oficial de la Pensión Bienestar lo realicen las autoridades correspondientes en los próximos meses.

MB

