A casi un mes de las fuertes lluvias que provocaron daños en las colonias Lomas de Tabachines y La Martinica , el Gobierno de Zapopan cumplió su compromiso de respaldar a las familias y comercios damnificados con la entrega de apoyos económicos y en especie para impulsar su recuperación.

El evento, realizado en la Unidad Deportiva Lomas de Tabachines, reunió a vecinas y vecinos damnificados, así como a autoridades municipales encabezadas por el presidente municipal, Juan José Frangie, quien recordó que la atención a la emergencia inició desde las primeras horas posteriores a la tormenta del pasado 15 de julio: "Cuando llegué aquí a las 05:30 de la mañana me comprometí a apoyarlos, y mi palabra está por encima de cualquier contrato o ley. Hoy estamos cumpliendo ese compromiso con hechos", afirmó.

¿De qué trata el apoyo?

A través de la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, el municipio destinó una bolsa presupuestal de 10 millones de pesos para 144 viviendas y 31 negocios afectados . Cada familia recibió un cheque hasta por 45 mil pesos y, en algunos casos, menaje para reponer sus bienes dañados. Los comercios podrán acceder a créditos de hasta 65 mil pesos para su reactivación.

El coordinador general, Salvador Villaseñor Aldama, destacó que este apoyo se entrega de manera directa y transparente, con base en los censos realizados casa por casa y negocio por negocio. "Este recurso no es un favor, es un derecho que ustedes tienen como contribuyentes, y lo estamos entregando de forma rápida para que puedan recuperar lo más pronto posible su patrimonio", señaló.

Durante el acto, se guardó un minuto de silencio en memoria de la niña Abigail Cruz, quien lamentablemente perdió la vida durante la tormenta .

“Nos da mucha tranquilidad”, en representación de las familias afectadas, María Guadalupe Cabral Montañez, vecina de la zona, agradeció la pronta respuesta del Gobierno Municipal.

"Ese día fue muy difícil, pero desde las primeras horas llegaron a apoyarnos. Hoy recibimos este cheque que nos ayudará a recuperar lo que perdimos. Saber que no estamos solos nos da mucha tranquilidad".

El Gobierno de Zapopan reafirmó que la entrega de apoyos es solo el primer paso en un plan integral para fortalecer la infraestructura pluvial de la zona y proteger a las familias en próximas temporadas de lluvias.

¿Cómo fueron los hechos del pasado 15 de julio en La Martinica y Lomas de Tabachines?

La tarde y noche del martes 15 de julio , una intensa tormenta golpeó la Zona Metropolitana de Guadalajara, dejando a su paso severas afectaciones, principalmente en las colonias La Martinica y Lomas de Tabachines. La fuerza de las lluvias provocó inundaciones de hasta cuatro metros de altura y ocasionó el colapso de infraestructura, con saldo trágico.

En La Martinica, el derrumbe de una barda perteneciente a una bodega se convirtió en el punto más crítico del desastre. El colapso dejó un menor sin vida y causó lesiones a cinco adultos y siete menores más, quienes fueron rescatados del lugar por cuerpos de emergencia. Además, al menos 30 vehículos resultaron dañados y varias viviendas terminaron inundadas, aunque no se ha determinado aún el número exacto.

En Lomas de los Tabachines, las lluvias también generaron graves complicaciones. Elementos de rescate auxiliaron a cuatro personas atrapadas dentro de su casa, mientras que cinco viviendas de la zona fueron catalogadas con daño estructural tras la evaluación de protección civil.

Además de estas dos colonias, el temporal afectó otras zonas del municipio de Zapopan, entre ellas: Altagracia, Altamira, Atemajac, Carlos Rivera Aceves, Lomas del Seminario, Nuevo México, Puerta de Hierro, Tepeyac, Valle de San Isidro, Villas de los Belenes y el Centro de Zapopan.

En Altagracia, los servicios de emergencia rescataron a tres personas atrapadas dentro de sus vehículos. En Altamira, 20 pasajeros de un camión del transporte público fueron evacuados en medio de la inundación. Por su parte, en Villas de los Belenes, una persona fue arrastrada por la corriente, siendo también auxiliada por rescatistas.

