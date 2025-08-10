Tras la fuerte tormenta y granizada de esta tarde en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), se reportaron inundaciones de hasta un metro en distintos puntos de la ciudad, así como árboles caídos y vehículos varados. Además, la coordinación municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan informó del rescate de una persona que cayó a bordo de su automóvil al canal de la colonia Arcos de Guadalupe, en el cruce de las calles Piotr Tchaikovsky y San Luis Gonzaga.

Las inundaciones se registraron López Mateos, a la altura de la colonia Arboledas, donde policías de Zapopan auxiliaron a dos mujeres cuyo vehículo quedó varado debido al nivel que alcanzó el agua. En las inmediaciones de Plaza del Sol también se presentaron encharcamientos considerables, así como en Mariano Otero a su cruce con periférico, en Ávila Camacho y en la colonia Americana, en Arcos de Zapopan, Paseos del Sol, Santa Ana Tepetitlán, Arboledas y Mariano Otero.

Varios pasos a desnivel fueron cerrados. POLICÍA VIAL

En tanto, los pasos a desnivel de Ávila Camacho y Américas y López Mateos y Periférico fueron cerrados por los niveles de inundación, mientras que el túnel de Lázaro Cárdenas, a la altura de Los Cubos, también se anegó, al igual que los pasos a desnivel de López Mateos y Copérnico y avenida Patria y Acueducto.

En cuanto a árboles caídos, estos se registraron en el cruce de las calles Lago Cajititlán y Laguna de Términos, en la colonia Lagos del Country, en la intersección de las calles J.A. Torres y Manuel Anaya, en la colonia Venustiano Carranza, donde también cayó un poste de luz de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La lluvia que azotó la ZMG generó caos vial en distintas zonas. ESPECIAL

También se reportaron caída de árboles en Boulevard del Rodeo, entre Parres Arias y Pino Suárez, en la colonia El Vigía. Los ejemplares cayeron sobre la vialidad, obstruyendo la circulación. Asimismo, en las colonias Constitución, Venustiano Carranza, Lomas de Zapopan, La Martinica y Los Robles se registraron árboles caídos. Por último, en la colonia Santa Ana Tepetitlán se registró la inundación de una vivienda.

