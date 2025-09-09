Martes, 09 de Septiembre 2025

Publican los precios para los boletos de Sin Bandera en la Arena Guadalajara

El evento está agendado como parte del Escenas Tour celebrando 25 años del dúo musical

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Esto costarán los boletos para ver a Sin Bandera en la Arena Guadalajara el próximo año. ESPECIAL / SUN / ARCHIVO

El próximo domingo 7 de marzo de 2026, Leonel García y Noel Schajris celebrarán 25 años de Sin Bandera en un concierto agendado en la Arena Guadalajara como parte de su Escenas Tour. Los boletos salieron a preventa el día de hoy.

El concierto promete ser un recorrido sonoro por los clásicos de este dúo entre los que se encuentran canciones emblemáticas como "Entra en mi vida", "Kilómetros" y "Mientes tan bien", además del estreno de su próximo séptimo álbum de estudio que verá la luz a lo largo de 2026. Incluso, se tiene previsto el estreno de un sencillo al final de este mismo año.

Pero por lo pronto puedes ir apartando tus boletos. En este momento, existe una preventa exclusiva con tarjetas Banco Azteca del 9 al 11 de septiembre. La venta al público general comenzará el próximo viernes 12 de septiembre a las 10:00 horas. En ambas ventanas de venta, la compra es através de la taquilla digital de superboletos así como taquillas de Arena Guadalajara y puntos de venta autorizados como Palacio de Hierro, Innovasport y Mr. CD.

Estos son los precios para los boletos de Sin Bandera en la Arena Guadalajara

 
  • Rosa $565
  • Café $628
  • Capacidades diferentes 2 $753
  • Celeste $1,004
  • Morado $1,255
  • Azul $1,506
  • Elektra $1,506
  • Banco Azteca $1,506
  • Megacable $1,506
  • Verde $1,820
  • Capacidades diferentes 1 $2,197
  • Amarillo $2,197
  • Coke studio $2,197
  • Aeroméxico $2,197
  • Plus Ultra $2,197
  • Rojo $2,574
  • VIP $2,887

