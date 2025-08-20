Un total de 6 hombres fueron detenidos por elementos del Ejército Mexicano y la Policía de El Salto tras un enfrentamiento en este municipio.

El hecho fue reportado en la Carretera El Verde, a la altura de Cima Serena cuando elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional se encontraron con hombres que tripulaban una camioneta CRV en color negro.

Los civiles armados agredieron a los oficiales militares por lo que estos repelieron el ataque, desatándose el enfrentamiento.

Policías de El Salto acudieron en apoyo de los elementos federales y pusieron en fuga a los hombres armados quienes se accidentaron y bajaron de la camioneta para intentar escapar del lugar, aunque sin éxito.

En total, los policías municipales y los militares detuvieron a 6 hombres armados mientras que uno más logró escapar del lugar. Además, fue asegurada la camioneta que tenía reporte de robo, al igual que cuatro armas de fuego de los atacantes.

Debido al intercambio de disparos, una persona resultó lesionada de bala en la pierna, aunque fue reportada como fuera de peligro.

CORTESÍA

